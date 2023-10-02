

«Канвас Грузия» расценивает заявление заявление СГБ как давление

02.10.2023 17:09





В неправительственной организации «Канвас Грузия» [CANVAS Georgia] отреагировали на заявление Службы государственной безопасности Грузии (СГБ), в котором указывалось, что в рамках программы USAID сербские граждане проводили в Грузии тренинги для подготовки к реализации «революционного сценария».



В организации расценивают заявление Службы госбезопасности как давление на организацию.



Как указано в ответном заявлении «Канвас Грузия», после успешно осуществленной кампании гражданского общества против «российского закона» в адрес директора «Канвас Грузия» Георгия Меладзе были озвучены угрозы со стороны первых лиц государства.



«Его называли «экстремистским лектором» и одним из организаторов кампании. Кампания угроз продолжилась 18 сентября, когда представитель СГБ заявил на публичной пресс-конференции, что организация «Канвас» участвует в организованном заговоре против государства с целью свержения действующего правительства.



Через 10 дней после вышеуказанного заявления, 29 сентября, члены «Канвас» (Слободан Джинович, Синиша Сикман и Елена Стойшич), находившиеся в Тбилиси, были вызваны на допрос в СГБ. После допроса члены «Канвас» покинули Грузию без официальных комментариев, поскольку допрос был засекречен и все они были ограничены обязательством о неразглашении информации.



«Канвас Грузия» оценивает эти случаи как давление на руководителя организации, тех активистов, которые сотрудничают с организацией, получают образование, распространяют знания о стратегических ненасильственных кампаниях.



«Канвас Грузия» расценивает упомянутые случаи как давление на руководителя организации, а также на активистов, которые сотрудничают с организацией, получают образование и распространяют знания о стратегических ненасильственных кампаниях.



Мы призываем международные правозащитные организации, сторонников, заинтересованных в защите демократии и прав человека в Грузии, обратить внимание на упомянутый факт и рассматривать эту тему как одну из приоритетных при взаимодействии с соответствующими частными и государственными структурами и институтами, действующими в Грузии. Грузия. Мы верим, что такого рода поддержка существенно поможет активистам, заинтересованным в укреплении демократии в Грузии», — говорится в заявлении организации.





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