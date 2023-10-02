

На книжной ярмарке во Франкфурте Грузия будет представлена двумя стендами

02.10.2023 20:03





На книжной ярмарке во Франкфурте Грузия будет представлена двумя стендами — Министерством культуры и независимыми издателями, которые объявили бойкот Дому писателей. Форум Frankfurter Buchmesse пройдет с 18 по 22 октября.



Независимые писатели выразили готовность разместить на своем стенде книги авторов, вне зависимости от того, поддержали они бойкот Минкультуры Грузии или нет.



«Этим решением мы хотели бы подчеркнуть, что, несмотря на возможные разногласия, мы сохраняем единство сектора», — заявляют они.



Ассоциация издателей и распространителей Грузии в своем заявлении сообщила, что «остается в европейском контексте».



«В этом году Грузия будет представлена на Франкфуртской книжной ярмарке национальным стендом. Этим решением Ассоциация поддерживает традицию, учитывает интересы как нашего сектора, так и всего государства и остается в европейском контексте», — говорится в заявлении.



Напомним, 120 писателей, издателей, литераторов и переводчиков в начале сентября объявили бойкот Дому писателей и Министерству культуры, которое возглавляет Тея Цулукиани.



Литераторы выразили протест в связи с назначением на должность главы Дома писателей — ныне экс-депутата партии власти «Грузинская мечта» Кетеван Думбадзе (дочери известного грузинского писателя Нодара Думбадзе — ред.).

Независимые издатели и литераторы считают, что глава Минкультуры Цулукиани устанавливает контроль над всеми сферами культуры — в том числе, над Домом культуры. В то время как Кетеван Думбадзе заявляет, что ничего подобного не происходит.



Напомним протест сотрудников Киноцентра Грузии и — недавний — сотрудников Консерватории Грузии.



Кинематографисты протестовали против происходящих в Национальном киноцентре процессов — против несправедливых увольнений и требовали завершения «непрозрачной и недемократичной реорганизации киноцентра».



Из последнего — 26 сентября стало известно, что на основании приказа министра культуры Теи Цулукиани процедуры выборов ректора Тбилисской государственной консерватории были приостановлены.



Приказом министра было аннулировано постановление Академического совета Консерватории от 28 июля об объявлении выборов, начале регистрации кандидатов и утверждении текста заявления о отборе кандидатов.



В парламенте Грузии 20 сентября в рамках «Часа министра» Тея Цулукиани заявила, что намерена провести в Консерватории «реформы», поскольку в руководстве есть «очевидные изъяны».



Отметим, ректором Тбилисской государственной консерватории с 2019 года является Нана Шарикадзе. Она была избрана сроком на 4 года. Также отметим, что именно Шарикадзе является одной из тех, кто несколько месяцев назад отреагировал на происходящие вокруг Киноцентра Грузии события критикой в адрес Минкультуры.





SOVA

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