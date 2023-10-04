

НПО TI и ISFED выступают против ужесточения норм проведения манифестаций в Грузии

04.10.2023 13:24





Ряд неправительственных организаций выступает против ужесточения норм проведения манифестаций в Грузии и призывают парламент Грузии отказаться от поддержки изменений, инициированных в «Законе о собраниях и манифестациях» и «обеспечить возможность пользоваться правами и свободами, гарантированными конституцией». В заявлении распространенном НПО Transparency International и «Международное общество за честные выборы и демократию» (ISFED) говорится:



«Инициированные изменения жестко ограничат свободу собраний и выражения мнений, гарантированные Конституцией Грузии и международными стандартами. Мы считаем, что такие законодательные изменения станут шагом назад с точки зрения положения в сфере прав человека…



Ужесточаются правила установки временных конструкций во время собраний и демонстраций, то есть участникам митингов заранее запрещается устанавливать такие конструкции если: возникает опасность для участников митинга или других лиц; если они мешают полиции охранять общественный порядок и безопасность; вызывает создают проблему нормальному функционированию предприятия, учреждения или организации, либо они не связаны с проведением собрания или демонстрации», — говорится в заявлении.







НПО отмечают, что в рамках изменений будут назначены санкции, в частности нарушение новых правил повлечет за собой конфискацию предмета (временной конструкции) и штраф в размере 500 лари, либо конфискацию предмета и лишение свободы сроком до 15 суток в административном порядке. А если нарушитель является и организатором (собрания, акции) – конфискация предмета и штраф в размере 5000 лари, либо конфискация предмета и лишение свободы на срок до 15 суток.



«Свобода собраний и выражения мнений — это фундаментальное конституционное и конвенционное право, которое широко защищается нашими законами. Ограничение этого права допускается только в том случае, если это необходимо для демократического общества. Расплывчатые формулировки, содержащиеся в представленном проекте, на самом деле задействуют ограничения и запреты, которые препятствуют реализации права на собрания и демонстрации и резко ухудшают уровень защиты свободы собраний и выражения мнения в стране. Начатые законодательные изменения – продолжение порочной практики административных задержаний, о которой гражданский сектор говорит уже много лет. Это указывает на желание правительства ограничить свободу выражения мнений и избежать общественных протестов по поводу проводимой им политики», — сказано в заявлении организаций.



Напомним, что депутаты большинства на уровне двух комитетов одобрили законопроект, который ужесточает нормы проведения манифестаций. В частности, поправки запрещают развертывание палаток, сцен, усилительных устройств вблизи госучреждений. По мнению представителей большинства, инициирование поправок продиктовано растущим внешним влиянием на внутриполитические процессы в Грузии.



Отметим, 18 сентября в СГБ заявили о том, что группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре 2023 года организовать в стране дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти путем насилия и что финансируется это из зарубежных стран.



Источник: SOVA

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