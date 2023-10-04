

Патриарший местоблюститель встретился с послом ЕС в Грузии

04.10.2023 21:17





Патриарший местоблюститель митрополит Сенаки и Чхороцку Шио (Муджири) вместе с первосвященниками и духовенством встретился с послом Евросоюза в Грузии Павлом Герчинским, сообщает патриархия Грузии.



Согласно информации, Герчинский заявил, что Грузия – страна большой культуры и истории, в жизни которой Православная Церковь по-прежнему занимает особую роль и значение, что подтверждается тем фактом, что, согласно исследованиям, Православная Церковь имеет самый высокий рейтинг в Грузии и Церковь для населения представляет большой авторитет.



«Митрополит Шио (Муджири) и первосвященники поблагодарили гостя за визит и отметили, что грузинские традиции и ценности необходимо учитывать в процессе сближения с Европой. Священники подчеркнули важность традиционной семьи и необходимость защиты христианских ценностей, по поводу которых мы всегда заявляли свою позицию.



Посол Евросоюза заявил, что Европа не означает утрату национальных и духовно-культурных ценностей, наоборот, Европа способствует сближению разных народов, мирному сосуществованию и добавил, что не только Грузия выиграет от членства в Евросоюзе. Но и сам Европейский Союз, потому что Грузия является важным членом со своей культурой и ценностями.



На встрече также обсуждались проблемы людей, проживающих вблизи оккупированных территорий. С болью было отмечено, что грузинам не разрешается перемещаться на оккупированные территории и даже посещать и ухаживать за могилами родственников», — говорится в информации патриархии Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





