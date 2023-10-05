

Кинотеатр Национального архива принимает 2-й Международный фестиваль архивных фильмов в Тбилиси

05.10.2023 13:05





2-й Международный фестиваль архивных фильмов, проходящий в кинотеатре Национального архива Министерства юстиции Грузии, открылся грузинским документальным фильмом «Курорты Грузии», снятым 4 октября 1929 года.



5-7 октября в дни фестиваля будут представлены 38 документальных, художественных и анимационных фильмов, хранящихся в архивах и киноинституциях 15 стран мира. Зрители фестиваля увидят фильмы, хранящиеся в Королевских киноархивах Бельгии, Федеральных архивах Германии, Институте кино Германии, музее Кино в Амстердаме (Eye Film Museum), кинотеках Чехии, Перу, Северной Македонии, музеях кино Португалии и Турина, киноархивах Чехии, Эстонии, Польши, Болгарии, национальных архивах США и Мальты, архивные фильмы 1909-1975 гг. режиссеров Альфреда Мачиниса, Душана Вукотича, Яна Немца, Лейды Лайус, Альбрехта Виктора Блума, Эллы Бергман Мишель, братьев Манак, Рейнальдо Феррейра, Джимми Мураками, Роберта Сиодмака и других.



Рекламный документальный фильм «Курорты Грузии», представленный на открытии фестиваля, был снят в 1929 году режиссером Эдуардом Супаташвили. Лента повествует о лечебных и рекреационных курортах Грузии, в том числе: Боржоми, Абастумани, Цкалтубо, Ахтала, Бакуриани и других. Одна из впечатляющих частей фильма – поездка в горы Грузии. Кроме лечебных процедур, в картину включены также спортивные и культурные мероприятия.



Второй фильм грузинской программы «Мир аплодирует», который закроет фестиваль 7 октября, был снят Георгием Асатиани в 1960 году о Национальном балете Грузии «Сухишвили».



Национальный архив основал Тбилисский международный архивный кинофестиваль в прошлом году. Тема фестиваля в этом году — «Сокровища киноархивов». Фестиваль открыла генеральный директор Национального архива Грузии Теона Иашвили. В мероприятии приняли участие представители Национального киноцентра Грузии, киностудии «Грузинский фильм», а также киноинститутов зарубежных стран, участвующих в фестивале.



Фестиваль проходит в кинотеатре Национального архива. Участие в мероприятии бесплатное.







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