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У здания парламента задержаны несколько участников акции против «палаточного закона»
05.10.2023 19:35
СМИ сообщааают о задержаниях на акции против изменений в закон «О собраниях и манифестациях», проходящей возле здания парламента Тбилиси. В частности некоторые издания утверждают, что правоохранители задержали отца участника мартовских митингов Лазаре Григориадиса — Беку Григориадиса и его брата.
Поступают и сообщения о том, что полицейские лишь вывели с территории нескольких участников митинга.
Между тем, акция перед парламентом Грузии продолжается. Недовольные решением властей протолкнуть в парламенте поправки в закон, запрещающие развертывание палаток, сцен и усилительных устройств вблизи госучреждений, приходят с флагами, палатками и другими атрибутами, которые, в случае принятия законодательных изменений станут незаконными предметами.
Участники акции развернули плакаты с надписями «Евросоюз не принимает русских законов», «русские законы, русского правительства» и написали на стене одного из зданий «русебо» (вы русские).
SOVA
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