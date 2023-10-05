

Певица из Узбекистана посоветовала русскоязычным «быть осторожными» в Грузии

05.10.2023 19:38





Узбекская певица Лола Юлдашева опубликовала видео о своей поездке в Грузию. Певица пожаловалась, что в одном из тбилисских магазинов с ней «грубо обошлись» за то, что она говорила по-русски.



«Пожалуйста, учитывайте это, когда прилетаете в Грузию. Будьте осторожны, разговаривая на русском языке. Потому что здесь абсолютное неприятие русских и русского языка. И мы это знали заранее, мы это учитывали. Лично я понимаю чувства этих людей, они живут в другой стране и имеют на это право. Мы стараемся говорить в основном на узбекском или английском языке. Но во многих случаях это выходит за определенные рамки человечности», – делится мнением Лола на своей странице в соцсетях.



Певица рассказала, что продавщица отказалась их обслуживать, услышав, что Лола и ее подруги общались по-русски и «грубо с ними обращалась».f



Ранее грузинская общественность провела ряд акций против России в контексте украинской войны, напоминает узбекская служба Радио Свобода (Радио Озодлик).



Лола Юлдашева последние годы жила в России и занималась творчеством под псевдонимом «Майя». Однако после вторжения России в Украину, в мае 2022 года, она объявила на своей странице в Инстаграме, что возвращается в Узбекистан.





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