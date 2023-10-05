

В Стамбуле открывается первая православная церковь за последнее столетие

05.10.2023 20:05





8 октября, в европейской части города Стамбул, открывается православная церковь.



— «Это знаменательное событие не только для православных христиан, но и для всей Турции. Так как это первый факт отстраивания церкви с нуля за историю формирования Турецкой республики, т.е. за последнее столетие», — пишет местное издание «Дейли Сабах» [лат. Daily Sabah].



Строительство было начато с 2019 года по требованию ассирийских православных христиан. Этот храм рассчитан в среднем на 750 верующих и обошелся в около 4 миллиона долларов. Сумма на строительство была собрана благодаря пожертвованиям людей.



Открытие церкви должно было состояться в феврале 2023 года, однако мероприятие было отложено из-за землетрясения в турецких провинциях.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





