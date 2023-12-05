

Кварацхелия получил награду за лучший гол прошлого сезона в Серии А

05.12.2023 10:47





Забитый в прошлом сезоне Хвичей Кварацхелия в ворота «Аталанты» гол, как уже известно, был признан лучшим голом 2023 года в итальянской Серии А.



Вчера нападающий сборной Грузии и «Наполи» получил награду на традиционной итальянской футбольной премии года, которая прошла в Милане, — сообщает издание «Gadzeta dello Sport».



Напомним, что в прошлом сезоне, в 26-м туре Серии А, 11 марта Хвича Кварацхелия забил великолепный гол в ворота «Аталанты», который был признан лучшим голом тура, затем месяца, а затем и года.



На церемонии награждения в центре внимания итальянских СМИ оказалась теплая встреча грузинского нападающего с его бывшим тренером, нынешним наставником сборной Италии Лучано Спаллетти.





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