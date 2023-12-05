

Жители поселка для незрячих требуют установки звукового светофора

05.12.2023 17:12





Жители поселка для незрячих, расположенного в районе Квемо Поничала, требуют установки звукового светофора для незрячих на переходе через дорогу. Речь идет о территории, прилегающей к 127-й школе, которая входит в границы поселка для незрячих.



Как рассказала Netgazeti одна из жительниц поселка Нана Караджаева, семьям незрячих выдали квартиры в этом поселке еще во времена Советского Союза, и многие из них живут там до сих пор.



По словам 54-летней женщины, она родилась и выросла в этом поселке и до сих пор живет в Квемо Поничала. Здесь же живут ее дети, братья и сестры, племянница и двоюродные сестры, которые тоже слепы.



Нана Караджаева рассказывает, что в указанном месте никогда не было светофора, соседи и раньше обращались в мэрию с просьбой установить его, но пока безрезультатно:



«Зебра есть, но они не останавливаются. Даже зрячему человеку перейти тут сложно. Мы переходим с палкой, но водители и на это внимание не обращают. Слишком много несчастных случаев происходит.



Несколько дней назад молодую слабовидящую девушку сбил грузовик, и, к счастью, он успел притормозить, она выжила, но в этом самом месте несколько лет назад умерла моя племянница, 26-летняя зрячая девушка. Она переходила дорогу, на обочине она сбила машина, и она скончалась на месте», — рассказала Netgazeti жительница поселка.



По ее словам, помимо светофора, проблемой для незрячих являются высокие бордюры у упомянутой «зебры».



«Это очень недоступное место для слепых. Мне очень нравится, например, на Колхозной площади (в центре Тбилиси) на земле есть специальный знак, фактурная поверхность, [рельефная плитка], чтобы слепой мог понять, что там есть переход», — говорит Нана Караджаева.



Netgazeti обратилось в Мэрию Тбилиси по поводу упомянутого вопроса. В мэрии нам ответили, что заявка на установку светофора на этом месте поступило в ведомство 27 ноября и соответствующая инфраструктура будет организована через несколько месяцев. Однако на вопрос, объявлен ли уже тендер на соответствующие работы, в мэрии нам ответили, что – нет. Поэтому неизвестно, когда будет удовлетворена просьба незрячих из поселка Квемо Поничала.





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