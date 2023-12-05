

Объявлен фотоконкурс «сфотографируй культурное наследие Аджарии»

05.12.2023 20:39









Фотография, представленная на конкурсе должна отражать памятник культурного наследия в географическом пространстве, а также/ либо материальное или нематериальное культурное наследие, совокупность которых будет согласовываться друг с другом по содержанию.



Организаторы особо подчеркивают, что каждая фотография должна быть оригинальной и отражать красоту и значимость культурных объектов.



Желающие могут представить от 5 до 15 своих фотографий на электронную почту



Фотография должна быть снята после объявления конкурса.



Эксперты будут оценивать работы по критериям выразительности, оригинальности, креативности и композиции. Качество фотографии должно соответствовать требованиям ее использования в полиграфических целях и быть не менее 24 мегапикселей. Никакие манипуляции с фотографиями, их редактирование или фотографии, взятые из Интернета, не принимаются.



Три лучших участника будут награждены ваучерами на фототехнику: первое место – 2000 лари, второе – 1500 лари, третье место – 1000 лари.



Срок приема работ – 15 марта 2024 г.

Агентство по охране культурного наследия Аджарии объявляет фотоконкурс, посвященном культурному наследию региона.Фотография, представленная на конкурсе должна отражать памятник культурного наследия в географическом пространстве, а также/ либо материальное или нематериальное культурное наследие, совокупность которых будет согласовываться друг с другом по содержанию.Организаторы особо подчеркивают, что каждая фотография должна быть оригинальной и отражать красоту и значимость культурных объектов.Желающие могут представить от 5 до 15 своих фотографий на электронную почту [email protected] до 15 марта 2024 года. Помимо снимков, необходимо отправить имя и фамилию участника, контактные данные (электронная почта, телефон) и название памятника, изображенного на фотографии.Фотография должна быть снята после объявления конкурса.Эксперты будут оценивать работы по критериям выразительности, оригинальности, креативности и композиции. Качество фотографии должно соответствовать требованиям ее использования в полиграфических целях и быть не менее 24 мегапикселей. Никакие манипуляции с фотографиями, их редактирование или фотографии, взятые из Интернета, не принимаются.Три лучших участника будут награждены ваучерами на фототехнику: первое место – 2000 лари, второе – 1500 лари, третье место – 1000 лари.Срок приема работ – 15 марта 2024 г.





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