

Почта Грузии проводит выставку «На ваше имя с 1805 года»,

05.12.2023 21:19





Почта Грузии представляет выставку «На ваше имя с 1805 года», на которой представлены исторические письма и уникальные фото-видеоматериалы, полученные из Национального архива Грузии, отражающие деятельность почты. Также на мероприятии были выставлены коллекционные марки, хранящиеся в почтовом фонде, в том числе марка Первого канала Грузии.



Выставка проходит на территории исторического почтамта.



Выставку посетила генеральный директор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили. По словам Тинатин Бердзенишвили, она гордится тем, что марка Первого канала Грузии занимает почетное место в коллекции, представленной на выставке.



«Я думаю, что все, что связано с нашей культурой, историей и идентичностью, очень важно, особенно в современном мире. Представлена необыкновенная коллекция, в том числе коллекционные марки, хорошо отражающие Грузию. Я горжусь тем, что марка Первого канала, отражающего грузинскую реальность как первого вещателя, занимает в этой коллекции почетное место. Я рада, что все наши сограждане смогут все это увидеть, чтобы хорошо изучить историю и культуру», — заявила Тинатин Бердзенишвили.



Выставка «На ваше имя с 1805 года» продлится с 5 по 10 декабря, и каждый желающий получит возможность узнать об истории почтовой деятельности в Грузии.







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