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Тбилисская елка и иллюминации зажгутся 15 декабря
06.12.2023 12:32
Главная елка страны и все иллюминации в столице торжественно зажгутся 15 декабря, а новогодняя деревня откроется 16 декабря.
Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства.
По его словам, 15 декабря перед слушателями предстанет итальянский певец Стефано Синьорони вместе с бэндом.
«15 декабря в 20:00 вечера на проспекте Шота Руставели зажжется главная елка страны и вся иллюминация столицы. Хочу обратиться к населению, всем желающим прийти вечером в 20:00. Специально к этому дню будет организовано театрализованное музыкальное представление, которое расскажет рождественскую историю и о традиции ставит елку. В конце волшебного шоу для зрителей выступит бэнд из Италии.
Хочу сообщить, что 16 декабря мы также планируем открыть новогоднюю деревню, что немаловажно и многие этого ждут. В обстановке, украшенной новогодними декорациями и инсталляциями, для посетителей будут устроены фестиваль разнообразной еды и сладостей, ледовый каток, предпринимательский и сельскохозяйственный рынок, музыкальные вечера любимых артистов, детские концерты, образовательные и развлекательные мероприятия.
Что касается локаций, то это: площадь Орбелиани и прилегающие улицы, а также новогодняя деревня – в саду Деда эна (Родного языка). Главное же, в саду Деда эна для детей будут устроены домик Деда Мороза, мастерскую эльфов и парк аттракционов. Новогодняя деревня закроется 7 января музыкальным вечером», - отметил Каладзе.
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