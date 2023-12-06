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В Тбилиси открылся сервисный центр Минздрава
06.12.2023 12:33
«Граждане Грузии смогут пользоваться медицинскими и социальными услугами по принципу «одного окна»», — говорится в информации, распространенной министерством здравоохранения Грузии.
В Тбилиси открылся сервисный центр Минздрава, где граждане будут получать комплексные и непрерывные услуги в одном пространстве по направлению социальных услуг, содействия занятости и национальных агентств здравоохранения, а также государственной заботы и помощи жертвам торговли людьми.
По словам министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, по всей стране будут открыты 15 сервисных центров по принципу «одного окна».
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