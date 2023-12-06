

PISA-2022: достижения грузинских учеников по математике — на 8 баллов меньше

06.12.2023 12:37





Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) опубликовала отчет за 2022 год, в котором рассмотрена и Грузия.



Эксперты ознакомились с результатами грузинских школьников в возрасте 15 лет по чтению, математике и естественным наукам.



Согласно первичному отчету PISA 2022, по сравнению с 2018 годом успеваемость 15-летних учащихся по математике снизилась на 8 баллов, по чтению — на 6 баллов, а по естественным наукам увеличилась на 1 балл — результаты девочек превышают достижения мальчиков.



«Грузинские школьники в 2022 году представлены 390 баллами по математике, 374 баллами — по чтению и 384 баллами — по естественным наукам. Согласно краткосрочному анализу средней успеваемости, по сравнению с 2018 годом успеваемость по математике снизилась на 8 баллов, по чтению — на 6 баллов, а по естественным наукам увеличилась на 1 балл. Ни одно из этих изменений не является статистически значимым.



По состоянию на 2022 год, 34% учащихся достигли базового второго уровня по математике, что значительно ниже среднего показателя по странам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) (средний показатель по ОЭСР: 69%).



В чтении около 33% достигли 2-го или более высокого уровня чтения (в среднем по ОЭСР: 74%), а в естественных науках около 35% (в среднем по ОЭСР: 76%)», — отмечается в документе, опубликованном Национальным центром оценки и экзаменов Грузии.



Что касается результатов в зависимости от типа школы, местоположения, языка тестирования и пола учащихся, то анализ результатов PISA-2022 по типу школы (частная-государственная) показывает, что учащиеся частных школ достигают статистически значимо более высоких результатов по сравнению с учащимися государственных школ, как по математике (частные — 445, государственные — 384), а также в чтении (частные — 426, государственные — 369) и естественных науках (частные — 436, государственные — 379).



«Согласно местоположению школы, в PISA-2022 высокие результаты по математике имеют учащиеся из Тбилиси (417 баллов), за которыми следуют учащиеся из других городов (383 балла) и сельской местности (369 баллов). Учащиеся, проживающие в поселках городского типа, имеют самые низкие результаты (344 балла). Аналогичные результаты по чтению и естественнонаучным предметам.



Согласно результатам PISA 2022, мальчики (387 баллов) и девочки (393 балла) в Грузии выполняли математические задания в среднем на одинаковом уровне. В чтении девочки опередили мальчиков на 35 баллов (девочка — 392 балла, мальчик — 357 баллов). По естественным наукам девочки набрали на 14 баллов больше (391 балл), чем мальчики (377 баллов)», — говорится в отчете.



Кроме того, сообщается, что Грузия была включена в список стран-участниц PISA 2022, где результаты девочек превышают достижения мальчиков. Аналогичные данные имеют такие страны, как Бруней, Северная Македония, Филиппины, Марокко, Албания, Палестина, Монголия, Азербайджан (Баку), Доминиканская Республика, Финляндия и другие.



«Что касается уровня успеваемости в Грузии, то доля низких показателей по математике одинакова среди мальчиков (67%) и девочек (66%). Однако эта доля в чтении выше у мальчиков (59% девочек и 74% мальчиков ниже 2-го уровня чтения). Что касается учащихся с самыми высокими результатами, то доля мальчиков (1%) и девочек (1%) по математике примерно одинакова», — считают эксперты.



Отмечено, что учащиеся грузинских и русскоязычных школ показывают статистически высокие результаты по всем трем направлениям оценки выполнения тестов по языку в 2015-2022 годах.



«Согласно данным PISA 2022, достижения азербайджаноязычных студентов статистически значимо отстают от результатов этих двух групп. Разница между грузинскими и азербайджанскими студентами составляет 73 балла по математике, 80 — по чтению и 81 балл по естественным наукам», — говорится в отчете.



Что касается социально-экономического индекса опроса PISA, только 7,3% учащихся 15-ти лет в Грузии находились в нижней пятерке социально-экономической шкалы PISA-2022 — это означает, что эти подростки принадлежат к самым малоимущим семьям.



Медународная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA — это тест, оценивающий функциональную грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Тестирование проводят три раза в год — в нем участвуют подростки в возрасте 15 лет. PISA была разработана в 1997 году, тестирование впервые провели в 2000 году.



Исследование PISA является мониторинговым, оно позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системах образования в разных странах, и оценить эффективность стратегических решений в области образования.



Источник: СОВА

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