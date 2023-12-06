

Голодающая учительница обратилась за помощью к омбудсмену

06.12.2023 14:05





Учительница грузинского языка и литературы Майя Экаладзе, которая третий день голодает у здания Министерства образования Грузии, вчера вечером установила палатку. Она просит Народного защитника выступить посредником в защите ее прав. По словам Экаладзе, ее коллеги уже поговорили с одним из заместителей Народного защитника и теперь они ожидают ответа.



«Хочу обратиться к Народному защитнику: Господин Народный защитник, я уже третий день стою перед зданием Министерства образования на ветру, на холоде, и я не получила ответов на мои вопросы. Вопросы, которые я озвучивала с разных площадок, разными способами. Министерство обязательно должно было дать ответ по поводу нарушений условий конкуренции. Мне не оставили другого выбора, кроме как стоять на улице и ждать, пока министр признает свое преступление перед нами. Прошу Народного защитника выступить посредником в защите моих прав как человека и педагога. Человеку на улице необходимы элементарные бытовые условия, жду, когда смогу воспользоваться туалетом в здании [Министерства образования]», — говорит Майя Экаладзе.







Что происходит?

Часть учителей грузинских государственных школ около шести месяцев опротестовывают итоги конкурса по выбору директоров. По их оценке, конкурс проводился несправедливо и необъективно, кандидаты на пост директора были «заблокированы» по политическим мотивам. Помимо вопросов, связанных с конкурсом на должность директора, добавились требования и о повышении зарплат учителей с января, а не с нового учебного года, как было обещано раньше.



За это время только один раз, 22 ноября, с протестующими встретилась заместитель министра образования Тамар Махарашвили. Однако учителя заявили, что Махарашвили не ответила ни на один из поставленных вопросов. 30 ноября Майя Экаладзе подала в министерство заявление с просьбой выделить ей место у входа в здание для проведения т.н. сидячей забастовки.



Практика назначения директоров школ по политическим мотивам вновь оказалась в центре внимания после начала акций протеста. 12 октября НПО «Международная прозрачность – Грузия» заявила, что Министерство образования и науки Грузии начало процесс отбора директоров публичных школ, целью которого, по данным организации, является отбор директоров школ на основе политической лояльности и их возможное использование в предвыборных целях.



Организация заявила, что министерство представило в попечительские советы только одного кандидата на пост директора в подавляющем большинстве из более чем 900 публичных школ по всей стране.



«Процесс выдвижения кандидатов на посты директоров школ в неконкурентной среде вызывает законные подозрения в том, что предполагаемая цель властей состоит в том, чтобы назначить лояльных правящей партии директоров школ, чтобы легко использовать административный ресурс на парламентских выборах 2024 года. При выдвижении кандидатов на посты директоров решающее значение должны иметь их компетентность и квалификация, а не благорасположение по отношению к правящей партии», – указала организация.





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