

В Грузии действуют школы, в которых преподают по аккредитованным в РФ учебникам

06.12.2023 16:48





Число русскоязычных учеников-иностранных граждан в Грузии значительно увеличилось с начала российского вторжения в Украину, говорится в исследовании Центра гражданской интеграции и межэтнических отношений «Вопросы русскоязычного образования в Грузии в контексте российско-украинской войны».



В 2016-17 годах количество учащихся в государственных и частных школах Грузии граждан РФ составляло 1 857 человек, в 2022-2023 годах их число увеличилось до 3642 учеников, то есть в 2 раза, отмечается в исследовании.



Кроме того, в документе говорится, что примерно 50% учащихся, прибывших из России и Беларуси, учатся в частных и государственных школах Грузии, остальные 50% — в неаккредитованных учебных заведениях, действующих на территории страны.



В таких школах, в основном дети обучаются по аккредитованным в России учебникам и по программе одобренной в РФ, говорится в документе.



Источник: SOVA

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