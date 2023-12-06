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Глава Национального центра оценки и экзаменов ушла в отставку
06.12.2023 18:54
Глава Национального центра оценки и экзаменов Грузии Софо Горгодзе покидает свою должность.
Как сообщили «IPN» в Национальном центре оценки и экзаменов, Горгодзе покидает должность на основании личного заявления.
Софо Горгодзе с 1 января больше не будет возглавлять центр, а заявление о своем уходе она написала несколько дней назад.
Вместе с тем, Национальный центр оценки и экзаменов опровергает информацию о том, что отставка Горгодзе связана с исследованиями PISA.
Софо Горгодзе была назначена руководителем Национального центра оценки и экзаменов в 2018 году.
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