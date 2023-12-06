Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава Национального центра оценки и экзаменов ушла в отставку


06.12.2023   18:54


Глава Национального центра оценки и экзаменов Грузии Софо Горгодзе покидает свою должность.

Как сообщили «IPN» в Национальном центре оценки и экзаменов, Горгодзе покидает должность на основании личного заявления.

Софо Горгодзе с 1 января больше не будет возглавлять центр, а заявление о своем уходе она написала несколько дней назад.

Вместе с тем, Национальный центр оценки и экзаменов опровергает информацию о том, что отставка Горгодзе связана с исследованиями PISA.

Софо Горгодзе была назначена руководителем Национального центра оценки и экзаменов в 2018 году.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна