

Глава Национального центра оценки и экзаменов ушла в отставку

06.12.2023 18:54





Глава Национального центра оценки и экзаменов Грузии Софо Горгодзе покидает свою должность.



Как сообщили «IPN» в Национальном центре оценки и экзаменов, Горгодзе покидает должность на основании личного заявления.



Софо Горгодзе с 1 января больше не будет возглавлять центр, а заявление о своем уходе она написала несколько дней назад.



Вместе с тем, Национальный центр оценки и экзаменов опровергает информацию о том, что отставка Горгодзе связана с исследованиями PISA.



Софо Горгодзе была назначена руководителем Национального центра оценки и экзаменов в 2018 году.





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