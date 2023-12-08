

В Тбилиси открылась выставка «Мир этрусков»

08.12.2023 15:57





После выставок археологических сокровищ Древнего Рима и Помпеи при поддержке TBC впервые в Грузии открылась выставка «Мир этрусков», организованная Посольством Италии и Национальным музеем Грузии.



В экспозиции представлены сокровища из коллекций трёх итальянских музеев — Национального археологического музея Киузи, Археологического музея Кьянчано Терме и Национального археологического музея Флоренции.



Выставка предложит увлекательное путешествие в самую развитую и важную италийскую цивилизацию доримской Италии и расскажет историю этрусского народа во многих ее аспектах: повседневной жизни, обычаев и традиций, загадочного письма и др.



Цель выставки — раскрыть грузинской публике тайны этрусского мира через знаменитые канопические сосуды Кьюзи (антропоморфные погребальные вазы, типичные для региона Кьюзи), расписные урны и скульптуры, буккеро и бронзовую керамику, керамику и золотые предметы. Среди выставленных работ два также связаны с Колхидой, древней грузинской землей: глиняный кратер (400–380 гг. до н. э.) и бронзовое зеркало (300–275 гг. до н. э.) с изображением мифа об аргонавтах.



Выставка проводится при поддержке TBC, она организованна Посольством Италии в сотрудничестве с Региональной дирекцией музеев Тосканы, при организационной поддержке консалтинговой компании Glocal Project и Национального музея Грузии.



TBC является одним из главных сторонников культуры и образования по всей стране. В этом процессе целью TBC является долгосрочное и последовательное продвижение как культурных, так и отдельных художественных проектов. Примером тому является эта прекрасная выставка, которую посетитель сможет увидеть с 7 декабря 2023 года по 31 марта в Музее Симона Джанашия в Грузии, а затем продолжится в Археологическом музее имени Отара Лордкипанидзе в Вани, где будет проходить до 31 августа 2024 года.







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