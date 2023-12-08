|
|
|
В поселке вынужденных переселенцев Цилкани открылся мемориал имени Арчила Татунашвили
08.12.2023 18:06
В поселке вынужденных переселенцев Цилкани открыт мемориал имени Арчила Татунашвили.
По информации Минобороны Грузии, мемориал официально открыли заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе, заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Джонни Татунашвили и государственный поверенный в районе Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе.
«Желание открыть сквер и спортивную площадку в поселке вынужденных переселенцев было у героического солдата еще при жизни. Местный муниципалитет реализовал это желание несколько лет назад. Сегодня по инициативе семьи Арчила Татунашвили и при поддержке Министерства обороны на площади открылся мемориал герою. Ведомства также приняло участие в озеленении сквера», — говорится в информации ведомства.
В мероприятии приняли участие члены семьи Арчила Татунашвили, представители Минобороны и граждане, проживающие в поселке вынужденных переселенцев Цилкани.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна