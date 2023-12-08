

В поселке вынужденных переселенцев Цилкани открылся мемориал имени Арчила Татунашвили

08.12.2023 18:06





В поселке вынужденных переселенцев Цилкани открыт мемориал имени Арчила Татунашвили.



По информации Минобороны Грузии, мемориал официально открыли заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе, заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Джонни Татунашвили и государственный поверенный в районе Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе.



«Желание открыть сквер и спортивную площадку в поселке вынужденных переселенцев было у героического солдата еще при жизни. Местный муниципалитет реализовал это желание несколько лет назад. Сегодня по инициативе семьи Арчила Татунашвили и при поддержке Министерства обороны на площади открылся мемориал герою. Ведомства также приняло участие в озеленении сквера», — говорится в информации ведомства.



В мероприятии приняли участие члены семьи Арчила Татунашвили, представители Минобороны и граждане, проживающие в поселке вынужденных переселенцев Цилкани.





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