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Граждане, представители третьего сектора и различных сфер общества проводят марш
09.12.2023 15:19
«Славно победим», «Грузин, значит – европеец» - с такими слоганами граждане, представители третьего сектора и различных сфер общества проводят «Европейский марш».
Изначально они собрались на площади Республики, откуда направились маршем к площади Европы.
По заявлению участников марша, сегодняшний марш является посланием Европе о том, что Грузия – это часть Европы, поэтому она должна стать членом Евросоюза.
«Наша главный посыл заключается в том, что мы не хотим Россию, а хотим ЕС», - заявили участники марша.
Граждане также скандируют «Наш голос – Европе!»
Отметим, что по завершении марша будет развернут гигантский флаг Евросоюза, 12 звезд которого символически вышиты в 12 разных городах Грузии.
По имеющейся информации, к «Европейскому маршу» присоединится и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
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