

Граждане, представители третьего сектора и различных сфер общества проводят марш

09.12.2023 15:19





«Славно победим», «Грузин, значит – европеец» - с такими слоганами граждане, представители третьего сектора и различных сфер общества проводят «Европейский марш».



Изначально они собрались на площади Республики, откуда направились маршем к площади Европы.



По заявлению участников марша, сегодняшний марш является посланием Европе о том, что Грузия – это часть Европы, поэтому она должна стать членом Евросоюза.



«Наша главный посыл заключается в том, что мы не хотим Россию, а хотим ЕС», - заявили участники марша.



Граждане также скандируют «Наш голос – Европе!»



Отметим, что по завершении марша будет развернут гигантский флаг Евросоюза, 12 звезд которого символически вышиты в 12 разных городах Грузии.



По имеющейся информации, к «Европейскому маршу» присоединится и президент Грузии Саломе Зурабишвили.





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