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В Поничала с целью женитьбы похитили несовершеннолетнюю


10.12.2023   12:34


В тбилисском районе Поничала с целью замужества похитили несовершеннолетнюю.

Случай произошел вчера.

По распространившейся информации, несколько человек похитили школьницу из ее дома.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, расследование ведется по статье 143 УК Грузии, которая подразумевает незаконное лишение свободы.

В ведомстве поясняют, что в связи с произошедшим продолжаются следственные действия.


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