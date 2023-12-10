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В Поничала с целью женитьбы похитили несовершеннолетнюю
10.12.2023 12:34
В тбилисском районе Поничала с целью замужества похитили несовершеннолетнюю.
Случай произошел вчера.
По распространившейся информации, несколько человек похитили школьницу из ее дома.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, расследование ведется по статье 143 УК Грузии, которая подразумевает незаконное лишение свободы.
В ведомстве поясняют, что в связи с произошедшим продолжаются следственные действия.
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