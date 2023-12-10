

В Поничала с целью женитьбы похитили несовершеннолетнюю

10.12.2023 12:34





В тбилисском районе Поничала с целью замужества похитили несовершеннолетнюю.



Случай произошел вчера.



По распространившейся информации, несколько человек похитили школьницу из ее дома.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, расследование ведется по статье 143 УК Грузии, которая подразумевает незаконное лишение свободы.



В ведомстве поясняют, что в связи с произошедшим продолжаются следственные действия.





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