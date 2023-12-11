

NDI: 62% респондентов считают, что ни одна партия в Грузии не выражает их интересы

11.12.2023 14:47





По результатам исследования Национального демократического института (NDI), большинство респондентов говорят, что ни одна партия в Грузии не служит их интересам.



Боле конкретно, согласно результатам исследования NDI, на вопрос: «Есть ли в Грузии хотя бы одна партия, выражающая ваши интересы», 62% респондентов отвечает - «Нет». 29% дают положительный ответ на этот вопрос. 7% говорят, что не знают, 2% отказываются отвечать. Распределение данной статистики по разным категориям граждан показывает, что уверенность в том, что их интересы выражает хотя бы одна политическая партия, относительно высока в крупных городах, в возрастной группе 55+ и среди сторонников «Грузинской мечты».



По результатам исследования, каждый пятый сторонник «Грузинской мечты», почти каждый второй сторонник оппозиции и большинство неопределившихся избирателей говорят, что нет хотя бы одной партии, выражающей их интересы.



Данный отчет опирается на результаты прямого опроса взрослого населения Грузии, проведенного с 14 октября по 4 ноября по всей стране (за исключением оккупированных территорий). Проведенный в октябре опрос включает в себя в общей сложности 2068 завершенных интервью. Средняя погрешность опроса составляет +/- 2,2 процента.





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