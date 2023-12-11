

NDI: Положительная оценка деятельности правительства Грузии выросла на 10 процентов

11.12.2023 14:51





Позитивная оценка деятельности правительства Грузии выросла на 10 процентов, - об этом сообщает Национальный демократический институт (NDI) со ссылкой на исследования.



На вопрос, как вы оцениваете деятельность нынешнего правительства, по данным за октябрь 2023 года, 54% респондентов оценивают ее как хорошую, тогда как в марте на этот же вопрос положительно ответили 43%. По данным за октябрь, 38% оценили работу правительства плохо, а по данным за март, работу правительства оценили плохо 43% респондентов.



В исследовании отмечается, что треть сторонников оппозиции и половина неопределившихся избирателей оценивают деятельность правительства положительно.



Что касается возрастных категорий, то лучше всего работу правительства оценивают в возрастной категории 35-54 года, где 55% на вопрос, как работает правительство, ответили: «Хорошо», в возрастной категории 18- 34 этот процентный показатель составляет 52%.



Вместе с тем, как поясняет «Национальный демократический институт, положительная оценка деятельности правительства больше всего возросла в селах, среди молодежи и неопределившихся.



Данный отчет опирается на результаты прямого опроса взрослого населения Грузии, проведенного с 14 октября по 4 ноября по всей стране (за исключением оккупированных территорий). Проведенный в октябре опрос включает в себя в общей сложности 2068 завершенных интервью. Средняя погрешность опроса составляет +/- 2,2 процента.





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