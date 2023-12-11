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NDI: большинство опрошенных оценивают работу президента как среднюю или хорошую


11.12.2023   15:06


Согласно исследованию, опубликованному сегодня Национальным демократическим институтом (NDI), большинство оценивает работу президента как среднюю или хорошую.

Согласно исследованию, оценка деятельности президента в разных группах схожа, хотя мужчины оценивают деятельность Саломе Зурабишвили более критично, чем женщины.

Более конкретно, ответы на вопрос, как бы вы оценили деятельность президента, следующие:

16% - хорошо

41% - средне

30% - плохо

11% - отказались отвечать

1% - не знаю

Данный отчет опирается на результаты прямого опроса взрослого населения Грузии, проведенного с 14 октября по 4 ноября по всей стране (за исключением оккупированных территорий). Проведенный в октябре опрос включает в себя в общей сложности 2068 завершенных интервью. Средняя погрешность опроса составляет +/- 2,2 процента.


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