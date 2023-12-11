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NDI: У каждого десятого нет денег на еду, у каждого четвертого денег хватает только на еду
11.12.2023 15:12
У одного из десяти граждан нет денег на еду, а у одного из четырех денег хватает только на еду. Об этом говорится в исследовании, которое Национальный демократический институт (NDI) провел в Грузии в октябре-ноябре 2023 года.
Вместе с тем отмечается, что в поселениях национальных меньшинств у одного из четырех граждан не хватает денег на покупку продуктов питания. По сравнению с другими, тбилисцы больше остальных могут покупать еду, одежду и более дорогие вещи.
На вопрос, какой из пунктов, перечисленных на карточке, лучше всего описывает экономическое положение вашей семьи, по данным за октябрь 2023 года, ответы выглядят следующим образом:
12% - денег не хватает на еду;
28% - денег хватает только на еду, но не хватает на одежду;
45% - денег хватает на еду и одежду, но мы не можем позволить себе дорогие бытовые вещи, такие как холодильник или стиральная машина;
10% - имеем возможность приобрести дорогие бытовые вещи, например, холодильник или стиральную машину;
3% — у нас есть возможность купить все необходимое;
1% - не знаю.
1% - отказались отвечать.
Данный отчет опирается на результаты прямого опроса взрослого населения Грузии, проведенного с 14 октября по 4 ноября по всей стране (за исключением оккупированных территорий). Проведенный в октябре опрос включает в себя в общей сложности 2068 завершенных интервью. Средняя погрешность опроса составляет +/- 2,2 процента.
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