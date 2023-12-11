

NDI: 45% опрошенных с оптимизмом смотрят на будущее Грузии

11.12.2023 15:18





Согласно исследованию NDI, большинство респондентов с оптимизмом смотрят на будущее Грузии. На вопрос, насколько вы согласны или не согласны со следующим мнением: «Я с оптимизмом смотрю на будущее своей страны», 45% респондентов ответили, что согласны, 39% ответили, что «ни согласны, ни не согласны», а 14% — «не согласны», 2% отпрошенных говорят, что «не знают».



По данным за декабрь 2022 года, результаты респондентов были следующими: согласен — 44%, ни согласен, ни не согласен — 37%, не согласен — 17%, не знаю — 1%.



Согласно исследованию, по сравнению с другими, более оптимистично настроены жители малых городов, возрастная группа 35+ и сторонники «Грузинской мечты».





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