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NDI: Большинство респондентов политически не определилось
11.12.2023 15:28
Согласно исследованию NDI, большинство из опрошенных людей еще политически не определились.
Как отмечается в исследовании, был задан вопрос, что в Грузии существует много политических партий и какая из них наиболее близка к вашим взглядам — 47% респондентов ответили, что ни одна партия не стоит наиболее близко к их взглядам.
19% назвали «Грузинскую мечту». 13% отказались отвечать. 6% не знают ответа на вопрос.
«Национальное движение» назвали 4% респондентов, а остальные партии вместе назвали 12% респондентов.
В исследовании отмечается, что большая часть населения не знает или не называет партию, наиболее близкую к их взглядам.
Согласно исследованию, поддержка «Грузинской мечты» среди молодежи относительно низкая. Все больше граждан считают, что политики-женщины и мужчины в равной степени представляют их интересы.
Данный отчет основан на результатах очного опроса взрослого населения Грузии, проведенного с 14 октября по 4 ноября по всей стране (за исключением оккупированных территорий). Октябрьский опрос включает в себя в общей сложности 2068 завершенных интервью. Средняя погрешность исследования составляет +/- 2,2%», — отмечается в информации NDI.
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