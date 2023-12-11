

NDI: Большинство респондентов политически не определилось

11.12.2023 15:28





Согласно исследованию NDI, большинство из опрошенных людей еще политически не определились.



Как отмечается в исследовании, был задан вопрос, что в Грузии существует много политических партий и какая из них наиболее близка к вашим взглядам — ​​47% респондентов ответили, что ни одна партия не стоит наиболее близко к их взглядам.



19% назвали «Грузинскую мечту». 13% отказались отвечать. 6% не знают ответа на вопрос.



«Национальное движение» назвали 4% респондентов, а остальные партии вместе назвали 12% респондентов.



В исследовании отмечается, что большая часть населения не знает или не называет партию, наиболее близкую к их взглядам.



Согласно исследованию, поддержка «Грузинской мечты» среди молодежи относительно низкая. Все больше граждан считают, что политики-женщины и мужчины в равной степени представляют их интересы.



Данный отчет основан на результатах очного опроса взрослого населения Грузии, проведенного с 14 октября по 4 ноября по всей стране (за исключением оккупированных территорий). Октябрьский опрос включает в себя в общей сложности 2068 завершенных интервью. Средняя погрешность исследования составляет +/- 2,2%», — отмечается в информации NDI.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





