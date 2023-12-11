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Опрос NDI: 62% граждан Грузии считают, что их интересы не выражает ни одна партия
11.12.2023 15:32
Национальный демократический институт опубликовал опрос, согласно которому, большинство граждан Грузии считают, что ни одна партия в стране не служит их интересам.
На вопрос: «Есть ли в Грузии хотя бы одна партия, выражающая ваши интересы»:
62% респондентов ответили — «нет»;
29% — «да»;
7% — «не знаю»;
2% — «отказываюсь отвечать».
Распределение этой статистики по разным категориям граждан показывает, что уверенность в том, что их интересы выражает хотя бы одна политическая партия, относительно высока в крупных городах, в возрастной группе 55+ и среди сторонников «Грузинской мечты».
Согласно опросу, каждый 5-й сторонник правящей партии «Грузинская мечта» и почти каждый 2-й сторонник оппозиции и большинство неопределившихся избирателей заявляют, что нет хотя бы одной партии, выражающей их интересы.
Соцопрос NDI опирается на результаты прямого опроса взрослого населения Грузии.
Исследование проведено с 14 октября по 4 ноября по всей Грузии (за исключением ее оккупированных территорий).
Проведенный в октябре опрос включает в себя в общей сложности 2 068 завершенных интервью. Средняя погрешность опроса составляет +/- 2,2%.
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