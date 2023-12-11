

Жители Грузии озабочены проблемой бездомных животных — опрос NDI

11.12.2023 15:35





Бездомные животные и неблагоустроенные дороги были названы в числе наиболее важных проблем в сфере благоустройства/инфраструктуры Грузии. Об этом говорится в исследовании Национального демократического института (NDI), которое было опубликовано сегодня, 11 декабря.



Как отмечается в исследовании, после 2020 года проблема бездомных животных в Грузии значительно обострилась.



Участникам опроса был задан следующий вопрос: «Каковы три наиболее важные проблемы благоустройства/инфраструктуры, с которыми сталкивается ваш город/село?» Участники опроса могли выбрать из списка предложенных ответов, только три.



22% респондентов указали на проблему бездомных животных, 22% назвали проблемой неблагоустроенность дорог, чистота улиц беспокоит — 15% опрошенных, видят проблему в регуляции дорожного движения — 14%, на загрязнение окружающей среды указали 14%, общественный транспорт выбрали 14%.



Согласно исследованию, проблема бездомных животных особенно беспокоит жителей Тбилиси и малых городов, а также сторонников «Грузинской мечты» и женщин.



По сравнению с другими типами населенных пунктов, Тбилиси больше беспокоят дорожное движение, загрязнение воздуха и общественный транспорт.



Исследование проведено CRRC Georgia и основано на результатах репрезентативного очного опроса взрослого населения Грузии (без оккупированных территорий), проведенного в период с 14 октября по 4 ноября. Октябрьский опрос включает в себя в общей сложности 2 068 завершенных интервью. Средняя погрешность опроса составляет +/- 2,2 процента. Исследования NDI финансируются по поддержке правительства Великобритании.





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