

90% опрошенных считают, что Программа всеобщего медстрахования должна охватывать услуги психического здоровья

11.12.2023 15:39





Большинство опрошенных (90%) Национальным демократическим институтом (NDI) считают, что Программа всеобщего медицинского страхования должна охватывать услуги в области психического здоровья, такие как консультации врача, лекарства, госпитализация. Исследование было опубликовано сегодня, 11 декабря.



По мнению большинства опрошенных (83%), население Грузии сталкивается с такими проблемами как депрессия и тревожные расстройства.



Однако лишь 12% населения думали о том, что бы обратиться к психологу или психиатру. Половина из них в итоге обратилась к специалисту. Те, кто не прибег к помощи психолога или психиатра, отвечали, что не имели на это денег, или посчитали, что им не требуется помощь специалиста.



Кроме того, согласно исследованию NDI, почти каждый второй опрошенный ответил, что не знает, к кому следует обращаться, если ему или члену его семьи понадобится помощь в области психического здоровья.



При этом 45% населения Грузии считает, что за последние 10 лет положение в сфере здравоохранения улучшилось, 23% утверждают, что оно ухудшилось, а 28% считают, что оно не изменилось.



По мнению большинства, стоимость лекарств и медицинских услуг является самой большой проблемой, стоящей перед системой здравоохранения.



На вопрос, что они считают самой большой проблемой, стоящей перед системой здравоохранения на данный момент, 68% указали на стоимость лекарств, 40% — на стоимость визитов к врачу, 28% назвали низкую квалификацию врачей и медперсонала, 28% — низкое качество лекарств, 15% — наличие больниц и медицинских услуг, 8% указали на бюрократию в системе здравоохранения, 5% назвали плохую инфраструктуру и оборудование в больницах, 5% — отсутствие медикаментов, таких как искусственные дезинфицирующие средства для рук и т. д. 4% отметили плохие санитарные условия в больницах, а 2% указали на другие проблемы.



Исследование проведено CRRC Georgia и основано на результатах репрезентативного очного опроса взрослого населения Грузии (без учета оккупированных территорий), проведенного в период с 14 октября по 4 ноября. Октябрьский опрос включает в себя в общей сложности 2068 завершенных интервью. Средняя погрешность опроса составляет +/- 2,2 процента. Исследования NDI проводится при финансировании правительства Великобритании.





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