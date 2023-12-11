

Каждый десятый гражданин Грузии думает об эмиграции — опрос NDI

11.12.2023 15:46





По данным исследования Национального демократического института (NDI), каждый 10-й гражданин Грузии думает об эмиграции. Как показал опрос желание эмигрировать более всего наблюдается в местах компактного проживания национальных меньшинств, среди молодежи, мужчин, сторонников оппозиции и не определившихся избирателей.



Согласно тому же исследованию, по крайней мере у каждого десятого гражданина есть член семьи, который живет за границей и отправляет деньги семье. Кроме того, 62% населения знают хотя бы одного человека, уехавшего за границу за последний год.



Большинство населения считает, что основными причинами эмиграции в Грузию являются низкая заработная плата (65%) и/или отсутствие рабочих мест (56%). Причинами эмиграции назвали высокие цены — 28%, на низкое качество жизни указали — 24%.



80% населения считают, что временная или постоянная миграция из страны окажет негативное влияние на Грузию.



Исследование проведено CRRC Georgia и основано на результатах репрезентативного очного опроса взрослого населения Грузии (без учета оккупированных территорий), проведенного в период с 14 октября по 4 ноября. Октябрьский опрос включает в себя в общей сложности 2068 завершенных интервью. Средняя погрешность опроса составляет +/- 2,2 процента. Исследования NDI проводится при финансировании правительства Великобритании.





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