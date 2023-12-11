

NDI: Граждане Грузии по-прежнему решительно поддерживают вступление страны в ЕС

11.12.2023 15:52





Согласно исследованию, опубликованному сегодня Национальным демократическим институтом (NDI) и CRRC Georgia, граждане Грузии единодушно поддерживают европейскую и евроатлантическую интеграцию страны.



По информации NDI, новое исследование, которое было проведено до опубликованного 8 ноября решения Еврокомиссии, подтверждает, что европейская интеграция является непоколебимой волей населения Грузии — 79% поддерживают вступление страны в Евросоюз.



«Примечательно, что за последний год значительно выросло число людей, признающих Евросоюз главным экономическим и политическим партнером Грузии», — говорится в заявлении организации.



«Исследование ясно показывает единодушное видение населения о том, какой они представляют себе сильную и развитую Грузию. Это видение граждан Грузии касается экономического благополучия и европейского будущего. На фоне поляризации в политических кругах, становится ясно, что единодушие населения Грузии выше партийных симпатий. Важно, чтобы политики, которые должны служить интересам народа, сосредоточились на нуждах населения и конкретизировали видение будущего граждан Грузии», — заявил директор офиса NDI в Грузии Алан Гиллан.



Данный отчет основан на результатах очного опроса взрослого населения Грузии, проведенного с 14 октября по 4 ноября по всей стране (за исключением оккупированных территорий). Октябрьский опрос включает в себя в общей сложности 2068 завершенных интервью. Средняя погрешность исследования составляет +/- 2,2%», — отмечается в информации NDI.







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