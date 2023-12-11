

Граждане Грузии считают главными проблемами рост цен, рабочие места и бедность — опрос NDI

11.12.2023 16:33





Рост цен, рабочие места и бедность – вот те проблемы, которые население Грузии называет главными вызовами. Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), территориальная целостность занимает лишь 4-е место среди проблем национального уровня.



Образование



Среди проблем в сфере образования, в качестве основной, граждане назвали низкое качество образования (24%), низкую квалификацию преподавателей (23%) и высокую плату за обучение в вузах (22%).



Другие проблемы в системе образования включают высокую стоимость учебных материалов/книг, высокую плату за обучение, низкие зарплаты учителей/преподавателей и отсутствие современных технологий в школах/университетах.



По сравнению с регионами, жители Тбилиси более критично оценивают проблемы, стоящие перед системой образования.



Существует небольшая разница во взглядах женщин и мужчин: по сравнению с мужчинами, среди женщин оказалось больше тех, кто считает проблемной стоимость образования.



Здравоохранение



Что касается системы здравоохранения, то основными проблемами граждане считают стоимость лекарств (68%) и медицинских услуг (40%). На третьем месте значатся недостаточная квалификация медицинского персонала (28%) и низкое качество лекарств (28%).



Важная тенденция выявлена в направлении здравоохранения. Например, 90% населения считают, что Программа всеобщего здравоохранения должна охватывать услуги в области психического здоровья.



Исследование проведено CRRC Georgia и основано на результатах репрезентативного очного опроса взрослого населения Грузии (без учета оккупированных территорий), проведенного в период с 14 октября по 4 ноября. Октябрьский опрос включает в себя в общей сложности 2068 завершенных интервью. Средняя погрешность опроса составляет +/- 2,2 процента. Исследования NDI проводится при финансировании правительства Великобритании.





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