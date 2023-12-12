

В Грузии зарегистрировано 3036 суррогатных матерей

12.12.2023 10:55





В масштабе страны зарегистрировано 3036 суррогатных матерей, а с 2012 года по сей день посредством суррогации родились 5393 ребенка.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Агентстве развития сервисов Минюста в ответ на запрос информации в публичном порядке, с 2012 года по сегодняшний день 54 ребенка из рожденных путем суррогации, были мертворожденными.



Согласно официальным данным, наибольшее количество детей - 933 родились посредством суррогации за 11 месяцев 2023 года, в том числе 4 мертворожденных. В 2022 году всего родилось 838 детей, а в 2021 году посредством суррогации на свет появились 318 новорожденных.



Согласно документу, данные основаны на записях гражданских актов рожденных путем суррогации детей, зарегистрированных территориальными службами агентства.





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