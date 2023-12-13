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Европейские клубы объявили бойкот российским футболистам
13.12.2023 00:59
Клубы чемпионатов Англии и Германии больше не готовы брать российских футболистов, сообщил в интервью «Чемпионату» Геннадий Голубин, представитель полузащитника испанского «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
«Англия ― все понятно, об АПЛ сейчас даже мечтать не стоит, полностью закрытая история. Испания ― пожалуйста, Арсен приехал же. Италия ― тоже, и интерес был, и они готовы все обсуждать. Германия ― закрытая история, они не готовы подписывать россиян», — сказал Голубин.
Вероятно, санкции ужесточат после недавнего исследования голландского проекта Follow the Money. Его участники выяснили, что почти 30 футбольных клубов Европы могут быть виновны в нарушении санкций против России из-за работы с российскими командами.
Всего в списке 28 клубов, в том числе французские «Лион» и «Ницца», испанский «Реал Сосьедад», итальянские «Торино» и «Удинезе», а также нидерландские ПСВ и НЕК. Всего клубы из ЕС осуществили 17 трансферов с российскими командами. В 10 из них участвовали российские клубы, подпадающие под европейские санкции, пишет РБК. Кроме того, 13 игроков уехали из европейских клубов в команды, связанные с санкциями Европы или США.
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