

«Репортеры без границ»: 45 журналистов погибли при исполнении обязанностей в 2023 году

14.12.2023 12:13





В 2023 году 45 журналистов погибли при исполнении своих обязанностей, более половины из них (23) погибли в зонах военных конфликтов. Об этом говорится в ежегодном отчете организации «Репортеры без границ» (RSF), данные были приведены по состоянию на 1 декабря 2023 года.



По данным RSF, это самый низкий показатель с 2002 года, тогда погибли 33 журналиста. В 2022 году погиб 61 журналист, в 2012 и 2013 годах было убито более 140 журналистов, в основном — в Сирии и Ираке.





В секторе Газа с начала вторжения ХАМАС в Израиль были убиты по меньшей мере 13 журналистов. Если учесть всех журналистов, убитых в Газе, независимо от того, занимались ли они своей работой, число погибших составит 56.



Также в отчете говорится, что 521 журналист задержан в разных странах по разным причинам, связанным с их профессиональной деятельностью (это на 8,4% меньше, чем в 2022 году). Почти четверть задержанных журналистов — в Китае, на втором месте по задержанным журналистам — Мьянма. В тройку стран вошла Беларусь, там арестованы 39 журналистов. 54 журналиста находятся в заложниках в разных странах, 84 работника СМИ пропали без вести, каждый третий пропавший журналист — из Мексики.



Генсекретарь RSF Кристоф Делуар заявил, что журналисты платят высокую цену, только в секторе Газа, на «крошечной территории» погибли не менее 13 журналистов. Организация подала жалобу в Международный уголовный суд (МУС), чтобы установить факты гибели журналистов. По словам Делуара, глобально число журналистов, убитых в ходе своей работы или в связи с ней, резко сокращается на протяжении длительного периода времени. Он утверждает, что это из-за соблюдения мер безопасности в новостных организациях, проведения обучения и предоставления средств защиты, а также действий межправительственных организаций.



В апреле 2022 года Национальный союз журналистов Украины сообщил, что с начала российского вторжения РФ в Украине погибли минимум 20 журналистов, и опубликовал список имен. Это лишь те, чью гибель подтвердили в Генеральной прокуратуре Украины:



Пьер Закревский

Александра Кувшинова

Александр Лыткин

Павел Ли

Сергей Пущенко

Евгений Сакун

Брент Энтони Рено

Оксана Баулина

Дилербек Шакиров

Виктор Дедов

Виктор Дударь

Лилия Гумянова

Юрий Олейник

Олег Якунин

Максим Левин

Мантас Кведоравичюс

Сергей Заиковский

Денис Котенко

Евгений Баль

Роман Нежиборец

Одна из погибших во время войны в Украине — журналистка The Insider Оксана Баулина. Она погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания. Оксана снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей были ранены и госпитализированы.





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