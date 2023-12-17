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Правоохранители будут реагировать на употребление алкоголя в общественных местах


17.12.2023   13:49


Сотрудники правоохранительных органов Грузии с 13 декабря начали патрулирование улиц Батуми. Они будут выявлять и пресекать правонарушения, в том числе употребление алкоголя в общественных местах.

По информации МВД, в целях охраны общественного порядка «городовые» [офицеры правопорядка] должны находиться на постоянной связи с жителями, проживающими в «зоне их ответственности», в пределах возложенного на них мандата.

Стражи правопорядка будут работать в тесном сотрудничестве с другими подразделениями полиции и государственными органами в целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка.


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