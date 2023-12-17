

Правоохранители будут реагировать на употребление алкоголя в общественных местах

17.12.2023 13:49





Сотрудники правоохранительных органов Грузии с 13 декабря начали патрулирование улиц Батуми. Они будут выявлять и пресекать правонарушения, в том числе употребление алкоголя в общественных местах.



По информации МВД, в целях охраны общественного порядка «городовые» [офицеры правопорядка] должны находиться на постоянной связи с жителями, проживающими в «зоне их ответственности», в пределах возложенного на них мандата.



Стражи правопорядка будут работать в тесном сотрудничестве с другими подразделениями полиции и государственными органами в целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





