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Правоохранители будут реагировать на употребление алкоголя в общественных местах
17.12.2023 13:49
Сотрудники правоохранительных органов Грузии с 13 декабря начали патрулирование улиц Батуми. Они будут выявлять и пресекать правонарушения, в том числе употребление алкоголя в общественных местах.
По информации МВД, в целях охраны общественного порядка «городовые» [офицеры правопорядка] должны находиться на постоянной связи с жителями, проживающими в «зоне их ответственности», в пределах возложенного на них мандата.
Стражи правопорядка будут работать в тесном сотрудничестве с другими подразделениями полиции и государственными органами в целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
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