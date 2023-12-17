

Скончался грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани

17.12.2023 17:16





В возрасте 89 лет скончался грузинский кинорежиссер, народный артист Грузии, заслуженный деятель искусства Грузии Отар Иоселиани. Родственники Иоселиани подтверждают эту информацию.



С 1956 года Отар Иоселиани работал помощником режиссёра на киностудии «Грузинский фильм»; 1956-1959 гг. в качестве монтажера; 1959-1961 гг. как режиссер документальных фильмов; С 1961 года — директор и сценарист студии;с 1980 года работал во Франции ; снял короткометражные фильмы: «Акварель» (1958), «Апрель» (1961); Художественные фильмы: «Гиоргобисте» (1966) — за этот фильм он получил специальную премию кинопрессы Каннского кинофестиваля и премию Жоржа Садуля за лучший дебют. Он также является режиссером фильмов: «Жила-была певчая птичка» (1970), «Пастораль» (1976), «В Стране Басков» (1983), «Избранники Луны» (1984), «Охота на бабочек» ( 1999), «Разбойники» (1996), «Прощай, зеленый луг» (2000, Франция); Документальные фильмы: «Старая грузинская песня» (1969), «Чугун» (1964), «Находка» (1959).



С начала 1980-х годов Отар Иоселиани работал во Франции, где снял несколько документальных и короткометражных фильмов – в 1984 году «Избранники Луны» получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Такой же премии были удостоены еще два фильма Иооселиани — «И был свет» (1989) и «Разбойники». Глава VII» (1996). В 1999 году вышел новый фильм Отара Иоселиани «In vino veritas!», в котором он играет одну из главных ролей. Новый фильм режиссера «Шантрапа» был представлен во внеконкурсном показе на Каннском кинофестивале 2010 года.







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