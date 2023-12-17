

Фильм о блестящей победе тбилисского Динамо в 1981 году

17.12.2023 17:59









Каждый год-13 мая- вся Грузия отмечает ту блестящую победу тбилисского «Динамо», ведь это был самый большой успех «Динамо» Тбилиси ( самая титулованная команда Грузии) на европейской арене, эта победа является предметом гордости жителей нашей страны и проживающих в других государствах уроженцев Грузии.



Этот фильм Г. Торадзе снял по мотивам новеллы «Одна тбилисская история», написанного 6 лет назад Давидом Хвадагиани- бывшим футболистом (конец 1970-начало 1980-х годов) юношеских команд Тбилиси, а в последние 23 году спортивным журналистом. В этот короткометражный грузинский художественный фильм Г. Торадзе включил уникальные кинокадры, снятые им самим в ночь на 14 мая 1981 года в Тбилиси, в том числе и на стадионе «Динамо», когда десятки тысяч жителей столицы Грузии вышли на улицы и пришли на стадион, чтобы торжественно отметить победу динамовцев в финальном матче в Дюссельдорфе.



Премьера фильма



Премьера фильма состоялась в Тбилиси, в Доме кино, в зале собрались ветераны тбилисского «Динамо» 1981 года ( в том числе и капитан той команды, легендарный грузинский футболист Александр Чивадзе), высшие должностные лица Федерации футбола Грузии, представители спортивной общественности,деятели кино, журналисты, в том числе и автор этих строк. На презентации Г. Торадзе сообщил, что « фильм снят при поддержке Ассоциации спортивных журналистов Грузии и Министерства культуры и спорта Грузии». « В главных ролях фильма-известные грузинские актеры Варлам Коршия и Тристан Саларидзе, авторами сценария картины являются Тенгиз Тхилава и Бека Ониани, продюсер – президент Ассоциации спортивных журналистов Грузии Михаил Абаишвили»,- отметил он. Торадзе сказал, что 5 лет назад идею снять этот фильм ему предложил Михаил Абаишвили. « В 2023 году удалось осуществить эту идею и снять фильм, посвященный знаменательному, историческому для Грузии событию»,- сообщил кинорежисер и отметил, что в ближайшее время будет подготовлена англоязычный вариант этого фильма.



Спортивные киноленты Торадзе



На презентации было отмечено, что за 42 года деятельности в кино Георгий Торадзе создал 48 телевизионных, документальных, художественно- документальных, краткометражных и художественных фильмов, из них 17 посвящены спортивной тематике: это документальные картины Комментатор»(1981 год, о легендарном комментаторе Котэ Махарадзе), «Профессор футбола»(2015 г., о выдающемся футболисте Александре Чивадзе), «Грузинский футбол» (2012), «Грузинский баскетбол»(2014), «Овальный мяч»(2011,о регби Грузии), «Маэстро грузинского футбола»( 2009, о знаменитом тренере Нодаре Ахалкаци), «Грузинские борцы»(2018), , «Говорит и показывает Тбилиси»(2017, о заслуженном тренере Грузии, комментаторе-рекордсмене Джамлете Хухашвили) , фильм «Олимпийский чемпион»( 2020-2021, о Геле Кеташвили, единственном грузинском футболисте-Чемпионе Олимпиады), "Триумф" (2022 год, о блестящей победе баскетболистов тбилисского "Динамо" над мадридским "Реалом" в финале Кубка Европейских чемпионов в 1962 году) , «Снайпер» ( 2018 год, о легендарной Нино Салуквадзе - Олимпийской чемпионке по стрельбе из пистолета, шестикратной чемпионке мира и четырехкратной чемпионке Европы ) и другие.



В последние 11 лет несколько спортивных фильмов Г. Торадзе становились лауреатами международных кинофестивалей в Неаполе, Ташкенте,Милане, Сиднее и Буэнос-Айресе. Особый успех имела его картина «Трио грузинского футбола» (посвящена братья Шота, Арчилу и Рези Арвеладзе), ставшая в 2020 году лауреатом Миланского международного фестиваля спортивных фильмов.



Год назад фильм «Снайпер» стал лауреатом Сиднейского международного кинофестиваля (SYDNEY AUSTRALIAN FILM FESTIVAL). Торадзе в беседе с автором этих строк сказал, что «давно мечтал снять фильм о легендарной грузинской спортсменке Нино Салуквадзе». «Съемки фильма начались в 2001 году при содействии студии «Телефильм Грузии» . « В то время (2001 год) в Грузии было очень множество проблем житейского и иного характера». «Съемки затруднялись тем, что не было отопления, электроэнергия подавалась с перебоями, были другие трудности. Мы начали съемки, нашли также много архивных материалов, потом из-за ряда проблем работа над фильмом то прекращалась, то возобновлялась»,- сказал режиссер. А Нино продолжала выступать на новых Олимпиадах( всего она выступила на 9 Олимпийских Играх) , а в 2016 году она и ее тогда 18-летний сын Цотнэ Мачавариани получили право представлять Грузию на Олимпиаде в Рио на соревнованиях по стрельбе из пистолета. «В истории Олимпиад это был первый случай, когда в ранге спортсменов в них участвовали мать и сын, после Олимпиады в Рио я и моя творческая группа приложила максимум усилий для завершения фильма и это удалось»,- сказал Гоги. Работа над 25-минутным фильмом была завершена в 2018 году при содействии и поддержке Национального Олимпийского Комитета Грузии.



Другие фильмы Торадзе



Среди 48 телевизионных, документальных, художественно- документальных, краткометражных и художественных фильмов особо следует выделить картины, посвященные деятельности Национального Героя Франции Дмитрия Амилахвари(1906-1942), Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона(1928-2014),художественно-документальный фильм "Спаде" о жизни и деятельности адмирала Теодора Спаде ( 1891-1970) -Национального Героя Латвии, командующего ВМФ Латвии в конце 1930-х годов, сыгравшего в конце 1917-начале 1918 года значимую роль в подготовке создания флота независимой Грузии (1918). Торадзе также был оператором-постановщиком фильма о жизни бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джона Малхаза Шаликашвили (1936-2011).



Представления в других странах



Презентации ряда спортивных фильмов Торадзе (фильмы сняты на грузинском языке, подготовлены также английские и русские версии кинолент) в 2018 -2023 годах в Казахстане, Латвии, Беларуси, Украине, Молдове, Португалии и Швеции, показы фильмов с участием ветеранов спорта, молодых атлетов и представителей общественности были организованы автором этих строк при содействии журналистских организаций, спортивных ведомств вышеназванных стран,а также при поддержке грузинских диаспор , Федерации футбола Грузии и посольств Грузии в этих государствах.

В 2024 году в ряде стран Европы намечены показы ряда спортивных фильмов Г. Торадзе, в частности, телевизионных документальных фильмов «Триумф», «Снайпер» и короткометражного художественного фильма «Путь победы» .



Работа над новыми лентами



В настоящее время Г. Торадзе работает над созданием двух документальных телевизионных фильмов, посвященных жизни и карьере двух выдающихся спортсменов Грузии: 1) легендарного грузинского футболиста, капитана тбилисского «Динамо» (в 1971-1975 гг) и сборной СССР (1972-1974), вице-чемпиона Европы 1972 года и бронзового призера Олимпийских игр того же года, обладателя бронзовых медалей ЧМ 1966 Муртаза Хурцилава, признанного в 2000 году лучшим футболистом Грузии второй половины 20 века. 2) трехкратного Олимпийского чемпиона (1976,1972 и 1976) , вице-чемпиона Олимпиады 1980, уроженца Сухуми Виктора Санеева (1945-2023), в 2000 году признанного Лучшим спортсменом Грузии 20-го века(среди мужчин). В сборе архивных информационных и видеоматериалов для этих фильмов помощь режиссеру оказывает автор этих строк.



«Грузия-фильм» и стадион «Динамо»: выбор профессии



Сам режиссер так вспоминает выбор своей профессии: "Я родился и вырос в Тбилиси. Слева от нашего двора располагалась киностудия "Грузия-фильм", справа – стадион "Динамо". После уроков мой маршрут пролегал к киностудии. Если находил там что- нибудь интересное, мог стоять часами и смотреть до упада. Если нет, бежал на стадион, домой возвращался поздно, родители знали о моих увлечениях- вечером отец искал меня на стадионе,а мать- в киностудии. Она даже просила вахтеров киностудии не пускать меня, вахтеры отнеслись к ее просьбе с уважением, но я нашел лазейку в ограде, и она, можно сказать, стала моей дорогой в кино».







Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии



Фото - «Динамо» Тбилиси , 1981 год Известный грузинский кинорежссер Георгий Торадзе снял короткометражный художественный фильм « Гамарджвебис дге» («День победы»), посвященный завоеванию в 1981 году футбольной командой «Динамо» Тбилиси Кубка Обладателей Кубков Европейских стран.Каждый год-13 мая- вся Грузия отмечает ту блестящую победу тбилисского «Динамо», ведь это был самый большой успех «Динамо» Тбилиси ( самая титулованная команда Грузии) на европейской арене, эта победа является предметом гордости жителей нашей страны и проживающих в других государствах уроженцев Грузии.Этот фильм Г. Торадзе снял по мотивам новеллы «Одна тбилисская история», написанного 6 лет назад Давидом Хвадагиани- бывшим футболистом (конец 1970-начало 1980-х годов) юношеских команд Тбилиси, а в последние 23 году спортивным журналистом. В этот короткометражный грузинский художественный фильм Г. Торадзе включил уникальные кинокадры, снятые им самим в ночь на 14 мая 1981 года в Тбилиси, в том числе и на стадионе «Динамо», когда десятки тысяч жителей столицы Грузии вышли на улицы и пришли на стадион, чтобы торжественно отметить победу динамовцев в финальном матче в Дюссельдорфе.Премьера фильма состоялась в Тбилиси, в Доме кино, в зале собрались ветераны тбилисского «Динамо» 1981 года ( в том числе и капитан той команды, легендарный грузинский футболист Александр Чивадзе), высшие должностные лица Федерации футбола Грузии, представители спортивной общественности,деятели кино, журналисты, в том числе и автор этих строк. На презентации Г. Торадзе сообщил, что « фильм снят при поддержке Ассоциации спортивных журналистов Грузии и Министерства культуры и спорта Грузии». « В главных ролях фильма-известные грузинские актеры Варлам Коршия и Тристан Саларидзе, авторами сценария картины являются Тенгиз Тхилава и Бека Ониани, продюсер – президент Ассоциации спортивных журналистов Грузии Михаил Абаишвили»,- отметил он. Торадзе сказал, что 5 лет назад идею снять этот фильм ему предложил Михаил Абаишвили. « В 2023 году удалось осуществить эту идею и снять фильм, посвященный знаменательному, историческому для Грузии событию»,- сообщил кинорежисер и отметил, что в ближайшее время будет подготовлена англоязычный вариант этого фильма.На презентации было отмечено, что за 42 года деятельности в кино Георгий Торадзе создал 48 телевизионных, документальных, художественно- документальных, краткометражных и художественных фильмов, из них 17 посвящены спортивной тематике: это документальные картины Комментатор»(1981 год, о легендарном комментаторе Котэ Махарадзе), «Профессор футбола»(2015 г., о выдающемся футболисте Александре Чивадзе), «Грузинский футбол» (2012), «Грузинский баскетбол»(2014), «Овальный мяч»(2011,о регби Грузии), «Маэстро грузинского футбола»( 2009, о знаменитом тренере Нодаре Ахалкаци), «Грузинские борцы»(2018), , «Говорит и показывает Тбилиси»(2017, о заслуженном тренере Грузии, комментаторе-рекордсмене Джамлете Хухашвили) , фильм «Олимпийский чемпион»( 2020-2021, о Геле Кеташвили, единственном грузинском футболисте-Чемпионе Олимпиады), "Триумф" (2022 год, о блестящей победе баскетболистов тбилисского "Динамо" над мадридским "Реалом" в финале Кубка Европейских чемпионов в 1962 году) , «Снайпер» ( 2018 год, о легендарной Нино Салуквадзе - Олимпийской чемпионке по стрельбе из пистолета, шестикратной чемпионке мира и четырехкратной чемпионке Европы ) и другие.В последние 11 лет несколько спортивных фильмов Г. Торадзе становились лауреатами международных кинофестивалей в Неаполе, Ташкенте,Милане, Сиднее и Буэнос-Айресе. Особый успех имела его картина «Трио грузинского футбола» (посвящена братья Шота, Арчилу и Рези Арвеладзе), ставшая в 2020 году лауреатом Миланского международного фестиваля спортивных фильмов.Год назад фильм «Снайпер» стал лауреатом Сиднейского международного кинофестиваля (SYDNEY AUSTRALIAN FILM FESTIVAL). Торадзе в беседе с автором этих строк сказал, что «давно мечтал снять фильм о легендарной грузинской спортсменке Нино Салуквадзе». «Съемки фильма начались в 2001 году при содействии студии «Телефильм Грузии» . « В то время (2001 год) в Грузии было очень множество проблем житейского и иного характера». «Съемки затруднялись тем, что не было отопления, электроэнергия подавалась с перебоями, были другие трудности. Мы начали съемки, нашли также много архивных материалов, потом из-за ряда проблем работа над фильмом то прекращалась, то возобновлялась»,- сказал режиссер. А Нино продолжала выступать на новых Олимпиадах( всего она выступила на 9 Олимпийских Играх) , а в 2016 году она и ее тогда 18-летний сын Цотнэ Мачавариани получили право представлять Грузию на Олимпиаде в Рио на соревнованиях по стрельбе из пистолета. «В истории Олимпиад это был первый случай, когда в ранге спортсменов в них участвовали мать и сын, после Олимпиады в Рио я и моя творческая группа приложила максимум усилий для завершения фильма и это удалось»,- сказал Гоги. Работа над 25-минутным фильмом была завершена в 2018 году при содействии и поддержке Национального Олимпийского Комитета Грузии.Среди 48 телевизионных, документальных, художественно- документальных, краткометражных и художественных фильмов особо следует выделить картины, посвященные деятельности Национального Героя Франции Дмитрия Амилахвари(1906-1942), Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона(1928-2014),художественно-документальный фильм "Спаде" о жизни и деятельности адмирала Теодора Спаде ( 1891-1970) -Национального Героя Латвии, командующего ВМФ Латвии в конце 1930-х годов, сыгравшего в конце 1917-начале 1918 года значимую роль в подготовке создания флота независимой Грузии (1918). Торадзе также был оператором-постановщиком фильма о жизни бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джона Малхаза Шаликашвили (1936-2011).Презентации ряда спортивных фильмов Торадзе (фильмы сняты на грузинском языке, подготовлены также английские и русские версии кинолент) в 2018 -2023 годах в Казахстане, Латвии, Беларуси, Украине, Молдове, Португалии и Швеции, показы фильмов с участием ветеранов спорта, молодых атлетов и представителей общественности были организованы автором этих строк при содействии журналистских организаций, спортивных ведомств вышеназванных стран,а также при поддержке грузинских диаспор , Федерации футбола Грузии и посольств Грузии в этих государствах.В 2024 году в ряде стран Европы намечены показы ряда спортивных фильмов Г. Торадзе, в частности, телевизионных документальных фильмов «Триумф», «Снайпер» и короткометражного художественного фильма «Путь победы» .В настоящее время Г. Торадзе работает над созданием двух документальных телевизионных фильмов, посвященных жизни и карьере двух выдающихся спортсменов Грузии: 1) легендарного грузинского футболиста, капитана тбилисского «Динамо» (в 1971-1975 гг) и сборной СССР (1972-1974), вице-чемпиона Европы 1972 года и бронзового призера Олимпийских игр того же года, обладателя бронзовых медалей ЧМ 1966 Муртаза Хурцилава, признанного в 2000 году лучшим футболистом Грузии второй половины 20 века. 2) трехкратного Олимпийского чемпиона (1976,1972 и 1976) , вице-чемпиона Олимпиады 1980, уроженца Сухуми Виктора Санеева (1945-2023), в 2000 году признанного Лучшим спортсменом Грузии 20-го века(среди мужчин). В сборе архивных информационных и видеоматериалов для этих фильмов помощь режиссеру оказывает автор этих строк.Сам режиссер так вспоминает выбор своей профессии: "Я родился и вырос в Тбилиси. Слева от нашего двора располагалась киностудия "Грузия-фильм", справа – стадион "Динамо". После уроков мой маршрут пролегал к киностудии. Если находил там что- нибудь интересное, мог стоять часами и смотреть до упада. Если нет, бежал на стадион, домой возвращался поздно, родители знали о моих увлечениях- вечером отец искал меня на стадионе,а мать- в киностудии. Она даже просила вахтеров киностудии не пускать меня, вахтеры отнеслись к ее просьбе с уважением, но я нашел лазейку в ограде, и она, можно сказать, стала моей дорогой в кино».Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист ГрузииФото - «Динамо» Тбилиси , 1981 год





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