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Теннисистка Мариам Болквадзе выиграла турнир в Шарм-эль-Шейхе
17.12.2023 20:48
Мариам Болквадзе стала победительницей турнира, проходящего под эгидой ITF в Шарм-эль-Шейхе, Египет.
В финале грузинская теннисистка в двух сетах обыграла свою российскую соперницу Елену Приданкину — 6:2, 6:1. Мариам легко обыграла в полуфинале российскую теннисистку Александру Шубладзе.
Болквадзе выиграл соревнование в Египте не проиграв ни одного сета. Для грузинской теннисистки это 19-й титул ITF в карьере, а в одиночном разряде она отпраздновала чемпионство в седьмой раз.
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