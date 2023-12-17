

Теннисистка Мариам Болквадзе выиграла турнир в Шарм-эль-Шейхе

17.12.2023 20:48





Мариам Болквадзе стала победительницей турнира, проходящего под эгидой ITF в Шарм-эль-Шейхе, Египет.



В финале грузинская теннисистка в двух сетах обыграла свою российскую соперницу Елену Приданкину — 6:2, 6:1. Мариам легко обыграла в полуфинале российскую теннисистку Александру Шубладзе.



Болквадзе выиграл соревнование в Египте не проиграв ни одного сета. Для грузинской теннисистки это 19-й титул ITF в карьере, а в одиночном разряде она отпраздновала чемпионство в седьмой раз.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





