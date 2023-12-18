

Грузинская картина «От жизни к жизни» выиграла приз на кинофестивале «Бастау»

18.12.2023 12:36





С 12 по 16 декабря 2023 года в Алматы прошел XI Международный кинофестиваль «Бастау». Организаторами фестиваля традиционно выступили кинокомпании Tanaris Production и A-Team при поддержке Акимата города Алматы и Министерства культуры и информации РК.



В конкурсной программе BASTAU DEBUTS грузинская картина «От жизни к жизни» режиссера Бека Сихарулидзе удостоилась «Особого упоминание жюри».



А главный приз фестиваля Гран-при имени Калыкбека Салыкова получила картина из Монголии - «Если бы я только мог впасть в спячку».



Призы и дипломы лауреаты получали из рук членов жюри конкурсов: полного метра – Эльчин Мусаоглу (Азербайджан), Суат Коджер (Турция), Таалайбек Кулмендеев (Кыргызстан), Болат Калымбетов и Жанна Куанышева (Казахстан); короткого метра – Азиз Жамбакиев (Казахстан), Сириэль Нифль (Франция), Рено Пешер (Франция), Мурад Ибрагимбеков (Азербайджан) и Эльвира Мамытова (Кыргызстан); документального кино – Нино Киртадзе (Франция / Грузия), Хелен Герритсен (Нидерланды), Сафар Хакдодов (Таджикистан), Асия Байгожина и Талгат Тайшанов (Казахстан), в категории «Студенческое жюри» – Диана Абдуллаева, Дильназ Жиһангез и Кырмызы Рустембекова.



Для участия в фестивале поступило свыше 700 заявок из разных стран, среди которых Испания, Франция, Румыния, Польша, Иордания, Индия, Грузия, Узбекистан, Кыргызстан и другие.



Особый интерес в этом году вызвал международный конкурс дебютных полнометражных игровых фильмов BASTAU DEBUTS, куда вошли 10 картин, которые уже навели шороху на крупных кинофестивалях класса «А» по всему миру. Здесь были испанская картина «20 тысяч пород пчёл», выигравшая приз на Берлинском кинофестивале, и картины «Если бы только я мог впасть в спячку» (Монголия, Франция, Швейцария, Катар) и «Иншаллах мальчик» (Иордания, Катар, Саудовская Аравия, Франция) – участники Канн-2023. Российская лента «Клетка ищет птицу», мировая премьера которой также состоялась на Берлинале. От Узбекистана участвовал «Воскресенье» Шокира Холикова – победитель многих международных кинофестивалей. А Казахстан был представлен сразу двумя работами – «Степью» Максима Акбарова и «Глобусом» Даулетжана Махмута.



Не менее насыщенной была и внеконкурсная программа. В рамках фестиваля прошел питчинг мастерской Almaty Film Lab для молодых режиссёров с проектами короткометражных игровых и документальных фильмов с общим призовым фондом в 7 млн тенге.



Одним из гостей «Бастау» стал известный британский продюсер Пол Бретт, за плечами которого более чем 30 полнометражных фильмов разных жанров. Самый известный из них – оскароносный «Король говорит!» режиссера Тома Хупера, где Пол работал исполнительным продюсером. В рамках своего визита Пол провел мастер-класс на тему «Как сделать ваш фильм заметным для мира». Кроме того, гости фестиваля поучаствовали в онлайн мастер-классе по сценарному мастерству известного американского сценариста, продюсера и писателя Джеймса В. Харта, сценариста таких знаменитых картин, как «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы (1992), «Контакт» Роберта Земекиса (1997), «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни» Яна де Бонта (2003) и другие.





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