

Матч звезд в Батуми – легенды миланского «Интера» посетят Грузию

18.12.2023 12:50





В Грузии стартует новый проект – «Серия легенд» (Legend Series), целью которого является создание футбольного праздника и праздничной атмосферы в нашей стране с участием легендарных футболистов и футбольных грандов.



Первый матч «Серии легенд», при партнерстве со Sports Orient, пройдет в марте 2024 года в Батуми — «Команда легенд» Грузии, укомплектованная звездами, встретится с командой легенд одного выдающихся грандов мирового футбола — миланского «Интера».



В составе GEO 11 будут играть: лучший бомбардир всех времен Шота Арвеладзе, бывший капитан и один из рекордсменов Леван Кобиашвили, выдающийся грузинский футболист всех времен Георгий Кинкладзе, бывший тренер национальной сборной Темур Кецбая.



Честь команды легенд «Интера» будет защищать обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу, бывший капитан этого клуба и один из лучших игроков всех времён Хавьер Дзанетти, чемпион мира 2006 года Марко Матерацци и аргентинец Эстебан Камбьяссо, который является одним из творцов «требла», который «Интер» выиграл в 2010 году.



Информация о точной дате проведения матча и билетах появится с января 2024 года. У болельщиков будет возможность купить билеты по максимально выгодной цене, воспользоваться специальными предложениями и стать участником большого праздника.



На матч легенд сборной Грузии с миланским «Интером» также будут доступны билеты в VIP-лаунджах и в Sky Box.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





