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Сборная Грузии по хоккею на льду крупно выиграла у команды Тайланда
18.12.2023 12:55
Национальная сборная Грузии по хоккею провела свой третий матч против Таиланда во втором отборочном раунде зимних Олимпийских игр и выиграла со счетом 10:0.
В составе грузинской команды отличились Артем Курбатов (3), Виталий Дзиов (2), Андрей Романов (2), Оливер Оболгогян, Борис Кочкин и Никита Букия.
Перед матчем с Таиландом хоккеисты сборной Грузии провели два матча и оба проиграли — Нидерландам (2:8) и Испании (1:5).
В итоге победителем турнира стала сборная Испании, которая выиграла все три матча и продолжает борьбу за попадание на Олимпиаду в третьем отборочном раунде, в то время как сборная Грузии заняла третье место в группе.
Зимние Олимпийские игры в 2026 году состоятся в Милане (Италия).
Члены Сборной Грузии: вратари — Михаил Фофанов, Иван Старостин; защитники — Александр Киреев, Дмитрий Ермошенко, Артем Курбатов, Виталий Думбадзе, Иван Маров, Давид Минасян, Вячеслав Поташевич; нападающие — Виталий Дзиев, Семен Харизов, Александр Жужунашвили, Андрей Романов, Никита Букия, Александр Васильченко, Борис Кочкин, Оливер Оболгогян, Иван Швецов, Артем Казюлин, Михаил Давиташвили, Иван Карелин, Александр Беломоин.
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