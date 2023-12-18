

Ассоциация молодых юристов Грузии подает в суд на Высший совет юстиции

18.12.2023 12:58





Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) подала иск против Высшего совета юстиции и Высшей школы юстиции в связи с непредоставлением запрошенной публичной информации указанными государственными органами.



В частности, как сообщает GYLA, полгода назад, 11 июля 2023 года, организация запросила публичную информацию у Высшей школы юстиции, а пять месяцев назад, 9 августа, у Высшего совета юстиции. Заявления GYLA остались без ответа.



Как указывает GYLA запрашиваемая ими информация является публичной в соответствии с Общим административным кодексом, и указанные учреждения обязаны ее предоставлять.



Ассоциация молодых юристов Грузии запросила у Высшего совета юстиции следующую информацию:



• загруженность конкретных судей,

• список судей/председателей судов, работающих в судебной системе,

• количество судей, назначаемых пожизненно,

• условия назначения судей,

• имена судей, окончивших Высшую школу юстиции,

• информация о заседаниях совета и принятых актах,



У Высшей школы юстиции:



• решения, принятые независимым советом Высшей школы юстиции,

• информация, касающаяся объявленного Высшей школы юстиции конкурса: количество участников, формы оценки и д.р.





«В последние годы стало ясно, что ситуация с точки зрения прозрачности ухудшилась, и это происходит на фоне того, что международные организации в своих рекомендациях указывают на необходимость фундаментальной реформы суда, которая, в том числе, предполагает модификацию системы путем повышения прозрачности, честности и подотчетности.



Прозрачность является одним из определяющих факторов общественного доверия к судебной системе. Следовательно, в условиях низкого доверия к судебной системе особенно важным становится эффективный общественный контроль за ее деятельностью. Однако тот факт, что Высший совет юстиции/Высшая школа юстиции не предоставляют даже ту информацию, которую они инициативно обязаны публиковать, еще раз явно свидетельствует об отсутствии подотчетности и уровне прозрачности их деятельности.



Игнорирование заявлений по запросу публичной информации является нарушением права на получение публичной информации и фактически лишает общественность возможности наблюдать за важными вопросами, связанными с судом», — говорится в заявлении.





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