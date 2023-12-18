

Потерявшая в Шови всех членов семьи Марита Гуташвили устроила погром в мэрии Они

18.12.2023 13:15





Потерявшая в результате августовской трагедии в Шови 9 членов семьи Марита Гуташвили устроила погром в конференц-зале мэрии Они. По информации региональных СМИ, мэр города Они Серги Хидешели отснял часть инцидента на мобильный телефон. Однако градоначальник отрицает, что был очевидцем произошедшего и сделал видеозапись, сообщает SOVA.



«Я присутствовал на мероприятии. Все произошло, когда я ушел», - заявил Хидешели.



Сама Марита Гуташвили случившееся не комментирует.



МВД Грузии начало расследование по статье 187 УК Грузии, что подразумевает повреждение или уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб. В качестве наказания статья предусматривает штраф, общественные или исправительные работы, домашний арест или лишение свободны сроком от 1 до 5 лет. Правоохранители уже опросили Мариту Гуташвили и очевидцев инцидента в Онской мэрии. В МВД Грузии не сообщают, в чем выражен «значительный ущерб», из-за чего было возбуждено уголовное дело.



По информации регионального издания «Мтис Амбеби», 7 декабря Марита Гуташвили проводила презентацию проекта в конференц-зале мэрии Они. Девушка выразила протест против уничижительного отношения и комментариев некоторых сотрудников мэрии, что и привело к инциденту. Агентство сообщает, что во время порчи имущества Гуташвили стало плохо - первую помощь ей оказала бригада скорой помощи.



После трагедии в Шови - схода оползня - власти Грузии заявили, что жертвы катастрофы и члены семей погибших и пропавших без вести получат высококвалифицированную психологическую помощь как в Тбилиси, так и регионах Грузии - консультации психолога и психиатра, сеансы психотерапии, возмещение стоимости назначенных этими врачами лекарств.



«Мтис Амбеби» пишет, что психологи встретились с пострадавшими гражданами в Раче только один раз. После чего они предлагают свои консультации в режиме онлайн или в случае визита пострадавших в Тбилиси.



Напомним, 3 августа, около 16:00, поступило сообщение о том, что в Раче, Шови, развились оползневые процессы. Спасательная операция началась примерно через 3 часа после получения уведомления. На место трагедии вылетели 2 спасательных вертолета пограничной полиции для эвакуации населения. Из зоны стихийного бедствия вывезены 210 человек.

Власти информируют, что поисковые работы не прекращаются с августа, когда оползень покрыл грязью коттеджи в Рачt, унеся жизни 32 человек. До сих пор ведутся поиски одного ребенка - предположительно, это сын погибшего в результате трагедии Зазы Месхи.





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