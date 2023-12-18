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Водители машин с грузинскими номерами в Армении устроили автопробег протеста
18.12.2023 13:21
Сотни владельцев автомобилей с грузинскими номерами организовали и провели масштабный автопробег в знак протеста против действий армянского правительства, сообщает агентство Sputnik.
Акция протеста состоялась на трассе Ереван-Апаран, когда большой поток автомашин создал целый затор вблизи населённого пункта Агарак. Недовольство автолюбителей связано с постановлением кабинета министров об обязательной растаможке, приобретённых вне территории ЕАЭС автомобилей.
К месту проведения акции были переброшены усиленные подразделения полиции, а сам автопробег уже вызвал общественный резонанс и отклик в социальных сетях.
Напомним, что правительство Армении приняло решение, что с начала января следующего года владельцы автотранспортных средств, приобретённых в Грузии, обязаны перечислять значительную сумму на счёт таможенного ведомства. При этом власти пошли ранее на уступки и до 30 декабря этого года намерены субсидировать стоимость растамаживания для автомобилей старше пяти лет на 70% и на 40% для более новых автомобилей.
Однако вышедшие на акцию протеста водители заявляют, что даже в результате введенных субсидий сумма растаможки очень большая и для них не подъёмная.
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