

Опубликована программа развлечений в «новогодней деревне»

18.12.2023 18:08





«Новогодняя деревня» откроется днем 16 декабря. Она расположена в сквере на Орбелиани и в парке Деда Эна. Работать деревня будет до 7 января. В программе: театрализованные представления для детей, новогодняя ярмарка, выступления на катке и электронная музыка.



Каждый вечер в 21:00 на новогодней сцене будут выступать местные артисты. Вот некоторые из запланированных концертов:



▪️16 декабря — SALIO. Одна из самых популярных композиций этой исполнительницы — Varskalebi («Звезды»).



▪️23 декабря — группа Killages. Этот коллектив возник в 2017-м в Рустави. В том же году Killages победили в конкурсе Tbilisi Newcomers и выпустили трек On/Off, который стал вирусным.



▪️27 декабря — TAMADA. Это проект популярного грузинского музыканта Лаши Чхапелия. В своих песнях он объединяет грузинские народные мотивы и электронную музыку.



▪️29 декабря — 4D Monster Lobsters. Они играют психоделические синти-поп.



▪️3 января — рок-группа Circus Mircus. Они представляли Грузию на «Евровидении» в 2022-м с композицией Lock Me In, но не прошли в финал.



Развлечения запланированы ежедневно с 12:00 до 22:00. Вход на все концерты и представления — бесплатный.





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