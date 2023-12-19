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ГЖД назначает дополнительные рейсы в направлении Батуми
19.12.2023 11:19
В связи с возросшим пассажиропотоком, «Грузинская железная дорога» назначает дополнительные рейсы в Батуми.
«Уважаемые пассажиры! В связи с возросшим пассажиропотоком, «Грузинская железная дорога» назначает дополнительные рейсы в Батуми.
Расписание поездов смотрите в таблице ниже.
Билеты можно приобрести:
- на сайте: ticket.railway.ge,
- через терминалы моментальной оплаты,
- в кассах «Грузинской железной дороги»,
- через компании-партнеры «Грузинской железной дороги», — говорится в информации.
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