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ГЖД назначает дополнительные рейсы в направлении Батуми


19.12.2023   11:19


В связи с возросшим пассажиропотоком, «Грузинская железная дорога» назначает дополнительные рейсы в Батуми.

«Уважаемые пассажиры! В связи с возросшим пассажиропотоком, «Грузинская железная дорога» назначает дополнительные рейсы в Батуми.

Расписание поездов смотрите в таблице ниже.

Билеты можно приобрести:

- на сайте: ticket.railway.ge,

- через терминалы моментальной оплаты,

- в кассах «Грузинской железной дороги»,

- через компании-партнеры «Грузинской железной дороги», — говорится в информации.


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