

ГЖД назначает дополнительные рейсы в направлении Батуми

19.12.2023 11:19





В связи с возросшим пассажиропотоком, «Грузинская железная дорога» назначает дополнительные рейсы в Батуми.



«Уважаемые пассажиры! В связи с возросшим пассажиропотоком, «Грузинская железная дорога» назначает дополнительные рейсы в Батуми.



Расписание поездов смотрите в таблице ниже.



Билеты можно приобрести:



- на сайте: ticket.railway.ge,



- через терминалы моментальной оплаты,



- в кассах «Грузинской железной дороги»,



- через компании-партнеры «Грузинской железной дороги», — говорится в информации.





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