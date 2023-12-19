

Каждая вторая женщина в Грузии в течение своей жизни испытала хотя бы одну форму насилия - исследование

19.12.2023 11:47





Каждая четвертая женщина в Грузии становилась жертвой насилия непосредственно со стороны своего партнера, - об этом говорится в новом национальном исследовании о насилии в отношении женщин, проведенном Женской организацией ООН и Национальной службой статистики Грузии при поддержке ЕС.



По данным этого же исследования, каждая вторая женщина в Грузии в течение жизни подвергалась хотя бы одной форме насилия, 24% - психологическому насилию; 8% - экономическому насилию; 6% - физическому насилию; 4% - сексуальному насилию.



В Грузии 8,5% женщин в возрасте до 18 лет испытали сексуальное насилие.



Согласно исследованию, каждая пятая женщина, испытавшая физическое или сексуальное насилие со стороны партнера, также получила травму. В 45,8% случаев свидетелем этого был ребенок. 16,8% этих женщин хотя бы раз задумывались о самоубийстве или самоповреждении.



«Каждая четвертая женщина в Грузии имеет опыт сексуальных домогательств. Как отмечается в новом национальном исследовании, женщины говорят, что 41% этих инцидентов происходит на улице; 28% - в общественном транспорте; 11% - в школе или университете; 8% - на рабочем месте. 8,5% женщин в Грузии подвергались домогательствам в течение своей жизни.



Жертвами сталкинга чаще всего становятся девушки в возрасте 15–24 лет, живущие в городах. Этот негативный опыт девушки получили от мужчин в 89% случаях, а от незнакомцев – в 57,5% случаях.



В Грузии все меньше считают, что насилие между мужем и женой – это только их личное дело, однако каждая пятая женщина и третий мужчина по-прежнему считают, что не следует вмешиваться в чужие семейные дела.



Большинство женщин не рассказывают о пережитом насилии. 38,2% ни с кем не разговаривали на эту тему; 2 из 10 женщин обратились за помощью в какую-либо организацию; в полицию обращалась 1 из 10 женщин.



В рамках количественного исследования были опрошены 3300 женщин и 1100 мужчин в возрасте от 15 до 69 лет как в столице, так и в других городах и селах. Исследование включало 15 интервью, 16 фокус-групп и 40 глубинных интервью в общей сложности с участием 171 респондента. В исследовании изучалась распространенность различных форм насилия в отношении женщин, его влияние на здоровье и благополучие женщин, степень информированности об услугах, доступных жертвам насилия, и пользуются ли они этими услугами, каково отношение общества к насилию в отношении женщин, его причинам, последствиям и путям пресечения», - говорится в исследовании.





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